Zelenskyj chce, aby vyšetrovali vykonávateľov i strojcov invázie

Kyjev 1. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj presadzuje, aby sa pred medzinárodným súdom zodpovedali všetky osoby, ktoré sa podieľali na invázii ruskej armády na územie Ukrajiny, vrátane strojcov vojny.



Zelenskyj to uviedol vo svojom videopríhovore, v ktorom informoval o obsahu stretnutia s prokurátorom Medzinárodného trestného súdu Karimom Khanom. Ich schôdzka sa konala v utorok v Kyjeve, informuje TASR.



Zelenskyj v rozhovore s Khanom zdôraznil, že "ohavné zločiny spáchané ruskými útočníkmi na území Ukrajiny nesmú zostať nepotrestané. Páchatelia musia byť postavení pred súd".



Podľa Zelenského je tiež dôležité, aby Ukrajina dostávala "signály podpory a dôležitosti spravodlivosti".



V statuse zverejnenom na sociálnej sieti Facebook ďalej objasnil: "Znamená to, že v našej túžbe dosiahnuť spravodlivosť pre Ukrajinu nie sme sami a spoločne môžeme vrátiť spravodlivosť do Európy i sveta. Aby sa takéto hrozné zločiny nemohli v budúcnosti opakovať ani teoreticky".



Ukrajinský prezident súčasne uznal, že to nebude ľahká úloha, ale zdôraznil: "Reagovať na ruské zločiny tvárou v tvár tejto agresii presne v zmysle zásad právneho štátu a s právomocou medzinárodného súdu je to, čo bude slúžiť ako jedna z záruk dlhodobej budúcej bezpečnosti Ukrajincov aj iných národov."



Ruská invázia na Ukrajinu by nevyhnutne mala mať právne dôsledky pre všetkých, ktorí ju naplánovali, schválili a realizovali, povedal Zelenskyj vo videopríhovore.



Vyhlásil, že vyšetrovaní by mali byť nielen tí, ktorí vojensko-politické plány realizovali, ale aj "najvyššie politické a vojenské vedenie teroristického štátu" (=Ruska).



Agentúra DPA vo svojej správe uviedla, že hlavný prokurátor ICC Khan už vyšetruje situáciu v Ukrajine. Môže sa týkať vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy.



V súčasnosti však nie je možné, aby ICC podnikol kroky proti ruskému vedeniu vrátane prezidenta Vladimira Putina, pretože Rusko ani Ukrajina nie sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, ktorý je právnym základom ICC.



DPA podotkla, že to je jeden z dôvodov, prečo Zelenskyj na Valnom zhromaždení OSN v septembri vyzval na vytvorenie osobitného tribunálu, ktorý by sa zaoberal dôsledkami vojny na Ukrajine.