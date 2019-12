Zelenskyj chce, aby všetci ukrajinskí zajatci oslavovali sviatky doma

Kyjev 4. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce, aby všetci ukrajinskí zajatci oslavovali novoročné sviatky doma so svojimi rodinami. Vyhlásil to v stredu v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom.



"Prvé víťazstvo je veľmi dôležité: budeme mať stretnutie (normandskej štvorky). Privedieme späť našich námorníkov a politických väzňov, ale bol by som skutočne rád, keby všetci naši ľudia oslavovali Nový rok so svojimi rodinami doma na Ukrajine," uviedol Zelenskyj, ktorého citovala agentúra UNIAN.



Zelenskyj ďalej povedal, že humanitárnu otázku považuje za veľmi osobnú: "Naozaj chcem veľkú výmenu, ktorá sa nazýva 'všetkých za všetkých'. Mám záujem o všetkých našich ľudí, aby boli všetci doma."



Agentúra UNIAN dodala, že Zelenskyj má v úmysle prediskutovať počas summitu normandskej štvorky tri témy: výmenu väzňov, prímerie a miestne voľby v Donbase.



Summit normandskej štvorky s cieľom urovnať konflikt v Donbase sa uskutoční 9. decembra v Paríži. Zídu sa na ňom hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny — Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj. Zároveň pôjde o prvé osobné stretnutie Putina so Zelenským, ktorý sa po tohtoročnom volebnom víťazstve zaviazal ukončiť ozbrojený konflikt. Plánujú rokovať aj bilaterálne.



Posledný summit normandskej štvorky na úrovni lídrov sa uskutočnil 19. októbra 2016 v Berlíne. Jeho účastníci potvrdili, že v konflikte v Donbase nenastal žiadnemu prelom.



Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.