Zelenskyj chce hovoriť s Čínou o jej mierovom pláne pre Ukrajinu

Kyjev 23. februára (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že nevidel mierový plán sľubovaný Čínou. Chce sa však stretnúť s predstaviteľmi Pekingu a hovoriť s nimi o ich návrhu pred tým, ako ho posúdi, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Peking prisľúbil, že svoj návrh "politického riešenia" vojny na Ukrajine zverejní tento týždeň, v čase prvého výročia začiatku invázie Ruska z 24. februára.



"Čína nám povedala, že majú takúto iniciatívu. Dokument som však zatiaľ nevidel," uviedol Zelenskyj na tlačovej konferencii so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom, ktorý navštívil Kyjev.



Peking sa v prípade vojny Ruska na Ukrajine snaží zachovávať neutrálny postoj, pokým udržiava blízke vzťahy s Moskvou, pripomína AFP.



"Myslím si, že vo všeobecnosti je veľmi dobré, že Čína začala hovoriť o Ukrajine a vysielať nejaké signály," konštatoval Zelenskyj. "Vyvodíme určité závery po tom, ako uvidíme ich konkrétne ponuky... Chceli by sme stretnutie s Čínou."



Sánchez novinárom povedal, že Španielsko sa pokúsi zvýšiť počet tankov Leopard, ktoré plánuje dodať Ukrajine, zo šesť na desať. Dodávku by chcelo realizovať v najbližších "týždňoch až mesiacoch".



Pomoc Ukrajine nie je len o bezpečnosti tejto krajiny, ale aj Európy a celého sveta, zdôraznil predseda španielskej vlády s odkazom na "imperialistické" ambície, ktoré podľa neho ruský prezident Vladimir Putin preukazuje každý deň, napísala agentúra DPA.