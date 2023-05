Zelenskyj chce na ceste k členstvu v EÚ zreformovať trestné právo

Kyjev 12. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vo svojom pravidelnom večernom prejave povedal, že na ceste k členstvu v Európskej únii vypracoval "rozsiahly strategický plán" na reformu trestného práva Ukrajiny a tamojšieho systému trestného stíhania. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Zjednodušene povedané, musíme pre našu krajinu zaistiť systém, ktorý zabezpečí právo a poriadok, ktorý je v súlade s naším cieľom rýchleho vstupu Ukrajiny do EÚ," vyhlásil Zelenskyj.



Každá časť štátneho systému - najmä orgány činné v trestnom konaní - musia podľa Zelenského fungovať tak, aby sa ľudia cítili skutočne bezpečne a pociťovali spravodlivosť. Zdôraznil, že dôležité je, aby bola na úrovni inštitúcií zaistená každodenná práca osôb, čo riadia štát. Dodal, že "dôvera v štát spočíva na dôvere v tých, ktorí konajú v jeho mene". V tejto súvislosti spomenul okrem orgánov činných v trestnom konaní aj prokuratúru.



Ukrajina sa podľa Zelenského slov musí po vojne stať krajinou, ktorej životný model budú všetci rešpektovať. "Cesta k tomu sa začína teraz," uviedol. Ukrajina by mala byť "miestom sily pre Európu a celý slobodný svet", dodal s tým, že to tak je už aj v súčasnosti.



Ukrajina je kandidátskou krajinou EÚ od minulého leta. DPA píše, že Kyjev musí splniť sedem predpokladov, ktoré sa týkajú napríklad spôsobu výberu sudcov ústavného súdu a dôraznejšieho boja proti korupcii, hlavne na vysokej úrovni. Medzi ďalšie podmienky patrí zachovanie štandardov v boji proti praniu špinavých peňazí a presadenie zákona proti nadmernému vplyvu oligarchov.