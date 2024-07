Zelenskyj chce odňať štátne vyznamenania udelené priaznivcom Ruska

Kyjev 16. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyzval parlament na schválenie návrhu zákona, na základe ktorého by bolo možné odňať štátne vyznamenania udelené "zradcom". Podľa ukrajinských médií má ísť o jednotlivcov, ktorí podporili Rusko alebo sa zapojili do iných trestných činností proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Zelenskyj o svojom legislatívnom návrhu informoval prostredníctvom večerného videopríhovoru. Nespomenul, na koho konkrétne by sa vzťahovali predmetné právne predpisy, ktorými by sa upravil ukrajinský trestný zákonník.



Toto opatrenie však označil za snahu "nastoliť spravodlivosť" zameraním sa na tých, "ktorí v dôsledku svojho konania stratili právo na úctu zo strany Ukrajincov".



"Na účinné odňatie všetkých štátnych vyznamenaní Ukrajiny a čestných titulov takýmto osobám je potrebný právny mechanizmus," uviedol Zelenskyj. Týkať sa to bude aj najvyššieho štátneho vyznamenania - titulu Hrdina Ukrajiny.



Tieto osoby, "ktoré teraz podporujú Rusko alebo sa dokonca nachádzajú na jeho území", si podľa Zelenského zaslúžia označenie "zradca". "A ich "odmenou" bude zodpovednosť voči Ukrajine a našim ľuďom za všetko, čo urobili proti Ukrajine, proti nášmu štátu a proti našej nezávislosti," dodal



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 boli stovky Ukrajincov vrátane viacerých významných osobností obvinené z kolaborácie s Moskvou. Podľa Reuters to zahŕňa aj proruského podnikateľa Viktora Medvedčuka, ktorý pôsobil ako náčelník štábu bývalého ukrajinského prezidenta Leonida Kučmu.



Akákoľvek legislatíva by sa podľa agentúry mohla tiež vzťahovať na bývalého ukrajinského premiéra Mykolu Azarova, ktorý spolu s exprezidentom Viktorom Janukovyčom utiekol do Ruska počas udalostí na Majdane v roku 2014. Janukovyča o päť rokov neskôr ukrajinský súd odsúdil v neprítomnosti za vlastizradu.