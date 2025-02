Zelenskyj chce plán na zastavenie Putina v USA

Kyjev 13. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že sa chce so Spojenými štátmi dohodnúť na pozícii, ktorá by "zastavila" ruského prezidenta Vladimira Putina, a až potom začne rokovať s Moskvou. Zároveň vyhlásil, že Ukrajine nebude akceptovať žiadnu bilaterálnu dohodu o svojom osude, ktorú by Rusko a USA dosiahli bez účasti Kyjeva. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Prioritou sú pre nás ukrajinsko-americké stretnutia. A až po takýchto stretnutiach, po vypracovaní plánu na zastavenie Putina je podľa mňa férové hovoriť s Rusmi," povedal Zelenskyj deň po telefonáte Donalda Trumpa s Putinom. Neskôr Trump telefonoval aj so Zelenským.



Ukrajinský prezident tvrdí, že Trump chcel telefonovať spoločne s ním aj s Putinom. Zelenskyj uviedol, že verí, že Ukrajine je Trumpovou prioritou ale že "v každom prípade nie je veľmi príjemné", že Trump najprv telefonoval s Putinom, a až potom s ním.



Zelenskyj odmietol akceptovať akúkoľvek dohodu o Ukrajine medzi Moskvou a Washingtonom bez účasti Kyjeva. Vyzval Európu, aby si sadla za rokovací stôl pri rokovaniach o ukončení vojny, informuje agentúra Reuters.



"Dnes je dôležité, aby všetko nešlo podľa Putinovho plánu, v ktorom chce urobiť všetko pre to, aby jeho rokovania (s USA) boli bilaterálne," povedal Zelenskyj.



Trump v stredu oznámil, že počas telefonátu s ruským lídrom sa zhodli na tom, že chcú "zastaviť milióny úmrtí vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou" a dohodli sa na veľmi úzkej spolupráci. "Zároveň sme sa zhodli na tom, že naše tímy začnú okamžite rokovať (o ukončení vojny)," ozrejmil americký prezident.



Kremeľ trvdí, že prezidenti sa počas rozhovoru zhodli, že "nastal čas na vzájomnú spoluprácu". Putin Trumpovi povedal, že dlhodobé urovnanie konfliktu na Ukrajine je možné prostredníctvom mierových rokovaní, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Trump následne telefonoval s ukrajinským prezidentom o príprave dokumentu o bezpečnostnej a hospodárskej spolupráci oboch krajín. Venovali sa aj téme ukončenia vojny na Ukrajine v nadväznosti na telefonát Trumpa a Putina.



Podľa vyjadrenia Zelenského na sociálnej sieti X hovorili o "možnostiach dosiahnutia mieru, diskutovali o našej pripravenosti spolupracovať... a o technologických možnostiach Ukrajiny,"



Zelenskyj o príprave nového dokumentu o bezpečnosti, hospodárskej spolupráci a partnerstve v oblasti zdrojov predtým rokoval s ministrom financií USA Scottom Bessenton. Trump sa počas rozhovoru zároveň podelil so Zelenským o detaily telefonátu so šéfom Kremľa.