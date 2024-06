Zelenskyj chce predložiť Rusku mierový návrh

Bürgenstock 15. júna (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu povedal, že predloží Moskve návrh na ukončenie vojny, keď sa na ňom zhodne medzinárodné spoločenstvo. Vyjadril sa vo Švajčiarsku na mierovej konferencii o Ukrajine, na ktorej sa zúčastnilo vyše 90 krajín, nie však Rusko. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Zelenskyj vo vystúpení účastníkom povedal, že dvojdňový summit položí základy urovnania s Ruskom. "Musíme spolu rozhodnúť, čo znamená spravodlivý mier pre svet a ako ho možno dosiahnuť trvale," uviedol. "Potom to bude oznámené predstaviteľom Ruska a tak na druhom mierovom summite môžeme zariadiť skutočný koniec vojny," doplnil.



Ukrajinský líder nepovedal, či je pripravený viesť rozhovory priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ten v piatok oznámil svoje podmienky ukončenia konfliktu. Ukrajinu žiada, aby stiahla vojakov z juhu a východu krajiny a aby sa vzdala ambície vstúpiť do NATO. Kyjev to rýchlo odmietol a západní lídri v reakciách zdôraznili potrebu riešenia zohľadňujúceho požiadavky Ukrajiny.



"Nežiada rokovania, žiada kapituláciu," povedala na sobotňajšom summite o Putinovom návrhu americká viceprezidentka Kamala Harrisová.



Nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že prímerie bez "serióznych rokovaní s plánom postupu k trvalému mieru... by len zlegalizovalo nezákonné uchvátenie územia Ruskom".



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zdôraznila, že zmrazenie konfliktu na Ukrajine v súčasnej situácii, keď cudzí vojaci okupujú ukrajinské územie, nie je odpoveďou. "Je to recept na budúce útočné vojny," varovala na konferencii.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron podčiarkol, že trvalé ukončenie tejto vojny nemôže zahŕňať kapituláciu Kyjeva. "Je tu jeden agresor a jedna obeť," povedal lídrom s tým, že je potrebné rozšíriť okruh krajín, ktoré sa zúčastňujú na procese hľadania mierového plánu pre Ukrajinu.



Niektorí účastníci však poukázali na potrebu účasti Ruska na mierovom procese, pričom kritizovali západné sankcie voči Moskve.



Kyjev bude musieť byť pripravený na "náročný kompromis", ak chce skončiť vojnu, uviedol saudskoarabský minister zahraničných vecí Fajsal bin Farhán Ál Saúd. Rijád je podľa neho odhodlaný pomôcť tento konflikt ukončiť. Saudská Arábia sa považuje za jedného z hlavných kandidátov na zvažovanú ďalšiu konferenciu, ktorá by nadviazala na stretnutie vo Švajčiarsku z tohto víkendu, napísal Reuters.