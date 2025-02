Zelenskyj chce rokovať o ekonomickej pomoci a humanitárnych problémoch

Kyjev 16. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu pricestoval do Spojených arabských emirátov na oficiálnu návštevu, ktorá je zameraná na investície a ekonomické partnerstvo, ako aj na rozsiahly humanitárny program. Informovala o tom agentúra AFP.



Zelenskyj vo svojom statuse na sociálnej sieti Facebook doplnil, že najvyššou prioritou Ukrajiny je priviesť domov z ruského zajatia ešte viac Ukrajincov, píše TASR.



AFP ozrejmila, že počas vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine pred takmer tromi rokmi sú totiž Spojené arabské emiráty dôležitým sprostredkovateľom medzi Moskvou a Kyjevom: pomáhajú pri výmene zajatcov i pri návrate ukrajinských detí zavlečených z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska.



Zelenskyj počas končiaceho sa týždňa avizoval, že v dohľadnom čase plánuje navštíviť Spojené arabské emiráty a Turecko. V piatok spresnil, že sa tam neplánuje stretnúť s ruskými ani americkými predstaviteľmi.



Moskva a Washington sa totiž pripravujú na summit svojich prezidentov, ktorý by sa mal konať v Saudskej Arábii. Európa a Kyjev sa obávajú, že prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin sa pokúsia urovnať vojnu na Ukrajine bez ich účasti.