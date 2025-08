Zelenskyj chce sprísnenie opatrení proti predaju komponentov Rusku

Kyjev 1. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svojich západných spojencov, aby prijali prísnejšie opatrenia proti predaju zakázaných elektronických komponentov Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že hovoril s veľvyslancami členských štátov EÚ v Kyjeve a ukázal im komponenty získané z ruských bojových dronov a rakiet.



„Ani jedna z týchto rakiet alebo šáhidov (dronov iránskej výroby - pozn. TASR) by nemohla existovať bez komponentov z iných krajín, dodaných do Ruska prostredníctvom rôznych dodávateľských schém,“ povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve.



„Každá takáto dodávateľská schéma musí byť zablokovaná – a to závisí od našich partnerov,“ podotkol Zelenskyj.



Ukrajinskí špecialisti nedávno našli v ruských bojových dronoch množstvo elektronických súčiastok z Číny, ktoré boli pôvodne vyrobené v Iráne. Peking sa nezúčastňuje na technologických sankciách voči svojmu spojencovi Moskve, pripomína DPA. Súčiastky z európskych krajín alebo Spojených štátov sa však v ruských zbraniach opakovane nachádzajú aj napriek zákazu ich vývoz do Ruska.