Zelenskyj chce zrušiť cestovné obmedzenia pre mladých mužov

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Podľa Zelenského by sa táto hranica mala posunúť na 22 rokov. Zmena je podmienená súhlasom parlamentu.

Autor TASR
Kyjev 12. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že požiadal vládu o zrušenie cestovných obmedzení pre ukrajinských mužov vo veku od 18 do 21 rokov. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.

„Verím, že je to pozitívny príbeh, ktorý pomôže mnohým mladým Ukrajincom udržiavať si väzby s Ukrajinou a uchytiť sa na Ukrajine, predovšetkým v oblasti vzdelávania,“ vyhlásil ukrajinský prezident.

Agentúra Reuters pripomína, že väčšina mužov vo veku 18 až 60 rokov má v súčasnosti zakázané vycestovať za hranice Ukrajiny, v ktorej počas štvrtého roku vojny s Ruskom stále platí stanné právo. Podľa Zelenského by sa táto hranica mala posunúť na 22 rokov. Zmena je podmienená súhlasom parlamentu.
