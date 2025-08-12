< sekcia Zahraničie
Zelenskyj chce zrušiť cestovné obmedzenia pre mladých mužov
Podľa Zelenského by sa táto hranica mala posunúť na 22 rokov. Zmena je podmienená súhlasom parlamentu.
Autor TASR
Kyjev 12. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že požiadal vládu o zrušenie cestovných obmedzení pre ukrajinských mužov vo veku od 18 do 21 rokov. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Verím, že je to pozitívny príbeh, ktorý pomôže mnohým mladým Ukrajincom udržiavať si väzby s Ukrajinou a uchytiť sa na Ukrajine, predovšetkým v oblasti vzdelávania,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
Agentúra Reuters pripomína, že väčšina mužov vo veku 18 až 60 rokov má v súčasnosti zakázané vycestovať za hranice Ukrajiny, v ktorej počas štvrtého roku vojny s Ruskom stále platí stanné právo. Podľa Zelenského by sa táto hranica mala posunúť na 22 rokov. Zmena je podmienená súhlasom parlamentu.
„Verím, že je to pozitívny príbeh, ktorý pomôže mnohým mladým Ukrajincom udržiavať si väzby s Ukrajinou a uchytiť sa na Ukrajine, predovšetkým v oblasti vzdelávania,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
Agentúra Reuters pripomína, že väčšina mužov vo veku 18 až 60 rokov má v súčasnosti zakázané vycestovať za hranice Ukrajiny, v ktorej počas štvrtého roku vojny s Ruskom stále platí stanné právo. Podľa Zelenského by sa táto hranica mala posunúť na 22 rokov. Zmena je podmienená súhlasom parlamentu.