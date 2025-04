Zelenskyj: Chceme od USA kúpiť patrioty, Witkoff šíri ruské naratívy

Kyjev 17. apríla (TASR) - Ukrajina chce od Spojených štátov kúpiť minimálne desať systémov protivzdušnej obrany Patriot na ochranu pred ruskými útokmi, uviedol vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Ukrajina je pripravená kúpiť najmenej desať systémov (Patriot). Prezidentovi Trumpovi som o tomto minime povedal počas nášho telefonického rozhovoru. Povedal mi, že Amerika na tom bude pracovať. Zatiaľ nemám žiadne ďalšie informácie," povedal Zelenskyj novinárom.



Ukrajinský prezident okrem toho vo štvrtok obvinil osobitného vyslanca USA pre Rusko Stevea Witkoffa zo „šírenia ruských naratívov“. Toho sa podľa Zelenského dopustil, keď navrhol, aby mierová dohoda s Ruskom závisela od štatútu Ruskom okupovaných území na Ukrajine. „Som presvedčený, že pán Witkoff prevzal stratégiu ruskej strany. Myslím si, že je to veľmi nebezpečné, pretože vedome alebo nevedome - to ja neviem - šíri ruské naratívy," povedal novinárom Zelenskyj.



Witkoff sa vo štvrtok zúčastňuje na rokovaniach popredných amerických, európskych aj ukrajinských predstaviteľov v Paríži zameraných na hľadanie spôsobov ukončenia vojny na Ukrajine. Absolvoval napríklad pracovný obed francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom v Elyzejskom paláci, pričom diskutovať mali o Ukrajine i situácii na Blízkom východe, ako aj o amerických clách.



Stretol sa tiež s diplomatickým poradcom francúzskeho prezidenta Emmanuelom Bonnom a poradcom nemeckého spolkového kancelára pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Jensom Plötnerom a rokovať by mal v priebehu štvrtka aj so šéfom kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijom Jermakom.



Samotný Macron parížske rozhovory označil za „veľmi dôležitú príležitosť na zblíženie“ v čase, keď sa - ako píše AFP - spojenci Kyjeva snažia oživiť rozhovory o prímerí na Ukrajine a zároveň zažívajú napätie v rámci transatlantických vzťahov. „Myslím si, že všetci chcú určite dosiahnuť mier, a to pevný a udržateľný mier,“ povedal francúzsky prezident.