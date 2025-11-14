Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj: Cieľom nočných útokov Ruska bolo spôsobiť škody na životoch

.
Na snímke ukrajinský prezident Vladimir Zelensky. Foto: TASR/AP

V Kyjeve útoky podľa Zelenského poškodili desiatky bytových domov a trosky rakety Iskander zasiahli aj azerbajdžanskú ambasádu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 14. novembra (TASR) - Pri vlne nočných ruských útokov zahynuli naprieč Ukrajinou najmenej štyria ľudia, pričom Moskva vypustila asi 430 dronov a 18 striel. V piatok o tom na sociálnej sieti X informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého bol útok úmyselne vedený tak, aby spôsobil čo najväčšie škody na ľudských životoch a civilnej infraštruktúre. Svojich spojencov vo svete vyzval na uvalenie ďalších sankcií voči Rusku, píše TASR.

V Kyjeve útoky podľa Zelenského poškodili desiatky bytových domov a trosky rakety Iskander zasiahli aj azerbajdžanskú ambasádu. Hlavným cieľom nočných útokov bolo hlavné mesto, tiež jeho okolie, Charkovská a Odeská oblasť.

„Svet musí tieto útoky na životy zastaviť sankciami. Rusko je stále schopné predávať ropu a realizovať svoje plány. To všetko sa musí skončiť,“ napísal Zelenskyj. Svojich partnerov z Európy a USA vyzval na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany novými systémami a raketami.
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

VZORKY VODY V ŠTÚROVE: Toto ukázali výsledky