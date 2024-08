Zelenskyj: Cieľom operácie v Kursku je vytvorenie nárazníkovej zóny

Kyjev 18. augusta (TASR) - Cieľom vpádu ukrajinskej armády do ruskej Kurskej oblasti je vytvorenie nárazníkovej zóny. Vyhlásil to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AP.



"Našou hlavnou úlohou v obranných operáciách je teraz celkovo: zničiť čo najviac ruského vojnového potenciálu a viesť maximálne protiútočné akcie. To zahŕňa aj vytvorenie nárazníkovej zóny na území agresora - našu operáciu v Kurskej oblasti," uviedol Zelenskyj.



Ukrajinský prezident tak podľa agentúry AP prvýkrát jasne definoval cieľ operácie v Kurskej oblasti, ktorá začala 6. augusta. V uplynulých dňoch naznačil, že cieľom vpádu na ruské územie je chrániť obce v pohraničnej Sumskej oblasti pred neustálym ostreľovaním.



Ukrajinské sily tento víkend zničili kľúčový most v Kurskej oblasti a ďalší poškodili, uviedol Kyjev. Prokremeľskí vojenskí blogeri priznali, že zničenie mosta cez rieku Sejm neďaleko obce Gluškovo naruší logistické schopnosti ruských síl, Moskva však podľa nich bude môcť použiť pontóny či menšie mosty.



V Kurskej oblasti momentálne platí režim mimoriadnej situácie, ktorej bol priradený stupeň celoštátnej - federálnej - závažnosti, čo umožňuje zjednodušiť rozhodovanie o financovaní a realizácii rôznych druhov činností potrebných na zaistenie bezpečnosti civilného obyvateľstva a zapojenie síl a zdrojov federálnych výkonných orgánov vrátane ministerstva pre mimoriadne situácie, ministerstva obrany, ministerstva vnútra a ďalších. Ukrajina tvrdí, že jej sily majú v oblasti pod kontrolou desiatky obcí.