Zelenskyj: Čína nesmie pomáhať Rusku vo vojne na Ukrajine

Canberra 3. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredajšom virtuálnom prejave k austrálskym študentom povedal, že by bol rád, keby sa Čína - ktorá sa usiluje zachovať si v otázke vojny na Ukrajine neutralitu - pridala ku krajinám, ktoré inváziu ruských síl odsudzujú. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Zelenskyj sa cez online prejav prihovoril študentom 21 austrálskych univerzít na podujatí, ktoré hostila Austrálska národná univerzita v Canberre.



Na otázku jedného zo študentov, týkajúcu sa postoja Pekingu, Zelenskyj uviedol: "Čo sa týka aktuálnej situácie, Čína balansuje a skutočne si zachováva neutralitu. A budem úprimný, táto neutralita je lepšia, ako keby sa Čína pridala k Rusku." "Je pre nás dôležité, aby Čína Rusku nepomáhala," dodal ukrajinský líder prostredníctvom tlmočníka.



AP pripomína, že Čína sa odmietla kriticky vyjadrovať o vojne na Ukrajine a takisto ju ani neoznačuje pojmom invázia. Peking zároveň odsúdil sankcie voči Rusku, ktoré prijali Spojené štáty a ich spojenci a Západ obvinil z provokovania Moskvy. Čínsky prezident Si Ťin-pching povedal, že prijatie sankcií voči Rusku by mohlo byť "dvojsečnou zbraňou".



AP dodáva, že Zelenskyj na podobných univerzitných fórach vystúpil aj v minulosti - v júni v Kanade a v júli v Japonsku. Zelenskyj sa austrálskej vláde poďakoval za to, že Ukrajine poskytla takú rozsiahlu pomoc, ako žiadna iná nečlenská krajina Severoatlantickej aliancie.