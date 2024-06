Zelenskyj: Čína pracuje na tom, aby zabránila krajinám prísť na summit

Singapur 2. júna (TASR) - Čína sa usiluje zabrániť tomu, aby sa niektoré krajiny zúčastnili na mierovom summite vo Švajčiarsku, ktorý Peking verejne kritizoval, pretože Rusko nie je pozvané. Uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Zelenskyj sa tak vyjadril na bezpečnostnej konferencii Dialóg Šangri-La v Singapure, kde sa snažil získať podporu pre mierový summit a zároveň žiadal o ďalšiu vojenskú podporu pre Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni pred ruskými útokmi.



"Čína dnes, žiaľ, intenzívne pracuje na tom, aby zabránila krajinám prísť na mierový summit," povedal ukrajinský prezident novinárom. Ukrajina má na summite predložiť návrhy, ktoré sa budú zaoberať jadrovou bezpečnosťou, potravinovou bezpečnosťou, prepustením vojnových zajatcov a návratom ukrajinských detí unesených Ruskom.



Peking si myslí, že summit vo Švajčiarsku by mal zahŕňať rovnocenné zastúpenie Kyjeva a Moskvy a spravodlivú diskusiu o všetkých mierových plánoch, uviedla v piatok hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. "V opačnom prípade je náročné, aby konferencia zohrávala podstatnú úlohu pri obnove mieru," dodala.



Zelenskyj v nedeľu vyjadril sklamanie, že niektorí svetoví lídri ešte nepotvrdili účasť na konferencii vo Švajčiarsku. Nešpecifikoval žiadnu krajinu, no za kľúčovú otázku sa považuje práve účasť Číny, najdôležitejšieho spojenca Ruska. Ukrajinský prezident povedal, že Kyjev je pripravený vypočuť si "rôzne návrhy a myšlienky" o ukončení vojny s Ruskom.



Mierový summit o Ukrajine bude hostiť Švajčiarsko na žiadosť ukrajinského prezidenta 15. a 16. júna v hotelovom komplexe Bürgenstock na brehu Vierwaldstattského jazera. Účasť na ňom potvrdilo približne 100 krajín a organizácií. Rusko naň nebolo pozvané.



Zelenskyj absolvoval v nedeľu v Singapure aj "veľmi dobrú" schôdzku s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom. Ukrajinský líder v príspevku na sociálnej sieti napísal, že diskutovali o potrebách ukrajinskej armády, posilnení protivzdušnej obrany, koalícii stíhačiek F-16 a príprave bilaterálnej bezpečnostnej dohody.



Austin na stretnutí zopakoval "neochvejnú americkú podporu pre Ukrajinu", povedal hovorca Pentagónu Pat Ryder. Dodal, že šéf amerického rezortu obrany tiež "potvrdil záväzok USA zachovať silnú podporu koalície viac ako 50 krajín, ktorá pomáha Ukrajine pri obrane jej slobody".