Zelenskyj: Členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné pred ukončením vojny

Kyjev 2. júna (TASR) – Ukrajina nebude môcť vstúpiť do Severoatlantickej aliancie skôr, ako sa skončí ruská invázia. Priznal to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informovala agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



"Sme rozumní ľudia a chápeme, že nezatiahneme ani jednu krajinu NATO do vojny," povedal Zelenskyj na brífingu s estónskym prezidentom Alarom Karisom.



"Preto chápeme, že nebudeme členmi NATO, kým táto vojna trvá. Nie preto, že to nechceme, ale pretože to nie je možné," dodal Zelenskyj.



Ukrajina je kandidátskou krajinou na vstup do NATO i Európskej únie, niektoré európske vlády však nechcú stanovovať Kyjevu oficiálny časový plán členstva, kým pokračuje ruská invázia.



Piatkové vyjadrenie je zriedkavým priznaním zo strany Zelenského, ktorý od začiatku ruskej invázie vo februári minulého roka zintenzívnil tlak na NATO a EÚ, aby Ukrajine otvorili svoje dvere.



Vo štvrtok ukrajinský prezident na summite v Moldavsku povedal, že pochybnosti, ktoré európski lídri dávajú najavo v súvislosti s prijímaním Ukrajiny do NATO, povzbudzujú Rusko do napádania ďalších krajín.



Zvažuje sa možnosť, že by hlavné veľmoci ponúkli Ukrajine bilaterálne bezpečnostné záruky v rokoch pred jej prijatím za plného člena NATO, dopĺňa AFP.