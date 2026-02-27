< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ďalšie rokovania o ukončení vojny budú v Abú Zabí
Zelenskyj na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyzýva už dlhodobo.
Autor TASR
Kyjev/Ženeva 26. februára (TASR) - Ďalšie kolo trojstranných rokovaní medzi Ukrajinou, Ruskom a USA o ukončení vojny bude v Abú Zabí začiatkom marca. Vo štvrtok to po rozhovoroch ukrajinskej a americkej delegácie v Ženeve oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa ukrajinského vyjednávača Rustema Umerova sa tímy na stretnutí venovali najmä ekonomickým otázkam, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„Musíme dokončiť všetko, čo sme doteraz dosiahli v záujme skutočných bezpečnostných záruk a pripraviť stretnutie na úrovni vedúcich predstaviteľov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Práve tento formát môže vyriešiť mnohé otázky. V konečnom dôsledku o kľúčových otázkach rozhodujú lídri, a pokiaľ ide o Rusko - takýto personalistický režim - je to relevantné ešte viac ako v iných krajinách,“ myslí si ukrajinský prezident.
Zelenskyj na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyzýva už dlhodobo. V stredu uviedol, že takúto schôdzku s cieľom vyriešiť zostávajúce sporné otázky podporuje aj americký prezident Donald Trump.
„Pracujeme na finalizácii bezpečnostných parametrov, ekonomických rozhodnutí a dohodnutých pozícií, ktoré by mali tvoriť základ pre ďalšie dohody. Cieľom je, aby ďalšie trojstranné stretnutie za účasti Spojených štátov a Ruska bolo čo najviac vecné,“ napísal na X Umerov. Štvrtkové rozhovory s USA boli podľa neho zamerané najmä na ekonomické otázky, mechanizmom dlhodobej podpory Ukrajiny a jej povojnovej obnovy.
