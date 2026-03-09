Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Ďalšie rokovania s Ruskom sa môžu uskutočniť kedykoľvek

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Rusko sa podľa ukrajinského prezidenta snaží manipulatívnymi praktikami vyobraziť konflikt na Blízkom východe v prospech svojej agresie voči Ukrajine.

Kyjev 9. marca (TASR) - Ďalšie kolo trojstranných rokovaní medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny sa podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského môže uskutočniť kedykoľvek a Kyjev je naň pripravený. Pripustil však, že vláda vo Washingtone je v súčasnosti zaneprázdnená vojnou proti Iránu a požiadala preto o odklad rokovaní. Zelenskyj to uviedol na sociálnej sieti X, píše TASR.

V súčasnosti sa partneri prioritne a plne sústreďujú na situáciu okolo Iránu, a preto sa stretnutie, ktoré bolo naplánované na tento týždeň, na návrh americkej strany odkladá. Ukrajina je však pripravená na stretnutie kedykoľvek, v takom formáte, ktorý môže pomôcť a ktorý bude realistický z hľadiska ukončenia vojny,“ napísal Zelenskyj.

Rusko sa podľa ukrajinského prezidenta snaží manipulatívnymi praktikami vyobraziť konflikt na Blízkom východe v prospech svojej agresie voči Ukrajine a „pretaviť útoky iránskeho režimu proti jeho susedom a americkým základniam na druhú frontu ruskej vojny proti Ukrajine a, vo všeobecnejšom zmysle, proti celému Západu.“
