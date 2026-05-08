Zelenskyj dekrétom zakázal armáde útočiť 9. mája na Červené námestie
Kyjev 8. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj v piatok podpísal dekrét, ktorým armáde zakázal podniknúť v sobotu 9. mája útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva. Dekrét zverejnili krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od 9. do 11. mája. Upozornila na to agentúra AFP.
„Vzhľadom na početné žiadosti a z humanitárnych dôvodov, ktoré boli stanovené v rokovaniach s americkou stranou 8. mája 2026, nariaďujem: Povoliť 9. mája 2026 usporiadanie vojenskej prehliadky v meste Moskva (Ruská federácia),“ píše sa v prezidentskom dekréte. „Počas trvania prehliadky od 10.00 h ráno kyjevského času bude územie Červeného námestia vylúčené z plánu použitia ukrajinských zbraní,“ nariadil Zelenskyj. V dekréte sú priložené aj GPS súradnice Červeného námestia.
Zelenskyj na sociálnej sieti X vyhlásil, že humanitárne otázky a životy ukrajinských vojnových zajatcov sú pre Ukrajinu dôležitejšie ako Červené námestie v Moskve.
V uplynulých dňoch odkazoval Rusku, že ak poruší Ukrajinou stanovené prímerie 5. a 6. mája, Ukrajina bude reagovať. Vo štvrtkovom vyhlásení varoval zástupcov krajín, ktorí sa plánujú zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. „Podivná túžba... v týchto dňoch. Neodporúčame to,“ povedal v prejave.
Moskva pohrozila, že ak sa Kyjev pokúsi narušiť oslavy 81. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne v Moskve, Rusko podnikne „masívny raketový útok“ na centrum Kyjeva.
„V uplynulých dňoch zaznelo mnoho výziev a signálov týkajúcich sa zajtrajšieho stretnutia v Moskve v súvislosti s našimi ďalekonosnými ukrajinskými sankciami. Princíp symetrie v našom konaní je dobre známy a bol jasne oznámený ruskej strane,“ napísal Zelenskyj v reakcii na prímerie ohlásené americkým prezidentom. „Ďalším argumentom v prospech Ukrajiny pri určovaní nášho postoja bolo vždy vyriešenie jednej z kľúčových humanitárnych otázok tejto vojny – prepustenie vojnových zajatcov. Červené námestie je pre nás menej dôležité ako životy ukrajinských väzňov, ktorých je možné priviesť domov,“ vysvetlil.
Prímerie bude podľa Trumpa platiť 9., 10. a 11. mája. Zelenskyj uviedol, že musí byť zavedené a poďakoval sa Trumpovi za diplomatické úsilie Spojených štátov. Očakáva, že Washington zabezpečí, aby ruská strana tieto dohody dodržala.
