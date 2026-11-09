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Zelenskyj diskutoval s von der Leyenovou pred rokovaniami s Ruskom
Obaja diskutovali aj o ďalšej energetickej a humanitárnej pomoci v rámci príprav na zimu a otázkach európskej integrácie.
Autor TASR
Kyjev 9. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že hovoril s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o koordinácii postojov s Európskou úniou pred mierovými rokovaniami Ukrajiny a Ruska sprostredkovanými Spojenými štátmi, ktoré sa uskutočnia tento týždeň v Abú Zabí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Zelenského na sieti X.
„S Ursulou (von der Leyenovou) sme tiež koordinovali naše postoje v súvislosti so stretnutím v Abú Zabí. Robíme všetko preto, aby sme zabezpečili, aby mal tento trojstranný formát výsledky,“ napísal Zelenskyj. Vyzdvihol tiež dobrú prácu pri príprave plánu obnovy a bezpečnostných záruk zo strany Európy.
Prezident uviedol, že mnoho ukrajinských miest a obcí je v súčasnosti v dôsledku ruských útokov vystavených veľmi náročnej situácii v súvislosti s dodávkami elektriny, vody a tepla. Najzložitejšia je podľa neho situácia v Kyjevskej, Dnepropetrovskej, Sumskej, Doneckej a Chersonskej oblasti.
„Povedal som Ursule o problémoch, ktorým sme vystavení, a dohodli sme sa, že Európska únia aktivuje osobitný núdzový mechanizmus. Vďaka tomu bude možné rýchlo poskytnúť Ukrajine finančné prostriedky na pokrytie jej najnaliehavejších potrieb. Naše tímy na tom už pracujú,“ uviedol.
Obaja diskutovali aj o ďalšej energetickej a humanitárnej pomoci v rámci príprav na zimu a otázkach európskej integrácie. Zelenskyj poukázal na správu o rozširovaní EÚ zverejnenej minulú stredu, ktorá podľa jeho slov kladne zhodnotila pokrok Ukrajiny. Dodal, že je dôležité otvoriť všetky rokovacie klastre a začať uzatvárať jednotlivé rokovacie kapitoly.
V Spojených arabských emirátoch sa v utorok a v stredu na úrovni poradcov uskutočnia mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkované USA. Ide o prvé priame stretnutie v tomto formáte od februára tohto roka.
Von der Leyenová na sociálnych sieťach potvrdila, že EÚ bude prítomná na týchto rokovaniach.
Predstaviteľ eurobloku pre AFP uviedol, že na mieste rokovaní budú prítomní predstavitelia národnej bezpečnosti z EÚ, NATO, Francúzska, Nemecka a Británie. Ich presná úloha nie je jasná.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov trvá na tom, že pôjde iba o trojstranné rokovania.
„S Ursulou (von der Leyenovou) sme tiež koordinovali naše postoje v súvislosti so stretnutím v Abú Zabí. Robíme všetko preto, aby sme zabezpečili, aby mal tento trojstranný formát výsledky,“ napísal Zelenskyj. Vyzdvihol tiež dobrú prácu pri príprave plánu obnovy a bezpečnostných záruk zo strany Európy.
Prezident uviedol, že mnoho ukrajinských miest a obcí je v súčasnosti v dôsledku ruských útokov vystavených veľmi náročnej situácii v súvislosti s dodávkami elektriny, vody a tepla. Najzložitejšia je podľa neho situácia v Kyjevskej, Dnepropetrovskej, Sumskej, Doneckej a Chersonskej oblasti.
„Povedal som Ursule o problémoch, ktorým sme vystavení, a dohodli sme sa, že Európska únia aktivuje osobitný núdzový mechanizmus. Vďaka tomu bude možné rýchlo poskytnúť Ukrajine finančné prostriedky na pokrytie jej najnaliehavejších potrieb. Naše tímy na tom už pracujú,“ uviedol.
Obaja diskutovali aj o ďalšej energetickej a humanitárnej pomoci v rámci príprav na zimu a otázkach európskej integrácie. Zelenskyj poukázal na správu o rozširovaní EÚ zverejnenej minulú stredu, ktorá podľa jeho slov kladne zhodnotila pokrok Ukrajiny. Dodal, že je dôležité otvoriť všetky rokovacie klastre a začať uzatvárať jednotlivé rokovacie kapitoly.
V Spojených arabských emirátoch sa v utorok a v stredu na úrovni poradcov uskutočnia mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkované USA. Ide o prvé priame stretnutie v tomto formáte od februára tohto roka.
Von der Leyenová na sociálnych sieťach potvrdila, že EÚ bude prítomná na týchto rokovaniach.
Predstaviteľ eurobloku pre AFP uviedol, že na mieste rokovaní budú prítomní predstavitelia národnej bezpečnosti z EÚ, NATO, Francúzska, Nemecka a Británie. Ich presná úloha nie je jasná.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov trvá na tom, že pôjde iba o trojstranné rokovania.