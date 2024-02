Zelenskyj do konca týždňa oznámi odvolanie Zalužného

Kyjev 1. februára (TASR) - Hlavného veliteľa ukrajinskej armády Valerija Zalužného údajne v pondelok predvolali do prezidentskej kancelárie, kde mu oznámili, že končí vo funkcii. Oficiálne majú jeho odvolanie oznámiť do konca týždňa, uviedla v noci na štvrtok s odvolaním sa na svoje zdroje americká televízia CNN. Informuje TASR.



O odvolaní Zalužného sa hovorilo v Kyjeve už v pondelok večer. Medzi prezidentom Zelenským a veliteľom armády dlhodobo panujú napäté vzťahy, údajne v dôsledku neúspešnej vlaňajšej protiofenzívy. Napätie vzrástlo po tom, čo Zalužnyj v novembrovom článku pre britský magazín The Economist hovoril o patovej situácii vo vojne s Ruskom.



Hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov v pondelok poprel tvrdenia o odvolaní hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl. Ministerstvo obrany na sociálnych sieťach napísalo: "Vážení novinári, odpovedáme všetkým naraz: Nie, nie je to pravda." Zelenskyj sa vo svojom pondelkovom večernom príhovore k situácii nevyjadril.



Jeden zo zdrojov CNN uvádza, že na pondelkovom stretnutí u prezidenta, na ktorom bol prítomný aj minister obrany Rustem Umerov, Zelenskyj vyhlásil, že sa "rozhodol odvolať vrchného veliteľa ozbrojených síl". V údajne pokojnom rozhovore navrhol Zalužnému inú funkciu, ten ju však odmietol. Napriek tomu Zelenskyj trval na jeho odvolaní.



Ako možných nástupcov Zalužného uvádza zdroj CNN 38-ročného šéfa ukrajinskej vojenskej tajnej služby Kyryla Budanova, ktorý má silné väzby so Zelenským a je považovaný za predstaviteľa novej generácie vojenských veliteľov. Druhým spomínaným je veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexandr Syrskyj.



Budanov v utorok v rozhovore pre CNN odmietol, že by sa mal stať novým veliteľom ukrajinskej armády. "Sme vo vojne a všetky strany používajú všetky dostupné prostriedky vrátane informačnej vojny," dodal šéf vojenskej špionáže. So Syrským sa CNN nepodarilo spojiť.



Napriek neúspechu ukrajinskej protiofenzívy je Zalužnyj jedným z najpopulárnejších lídrov v krajine. Podľa decembrového prieskumu Sociologického inštitútu v Kyjeve ho podporuje 88 percent Ukrajincov. Zelenského popularita vtedy v decembri dosahovala 62 percent. Prieskum sa uskutočnil po tom, ako sa prejavili rozdiely medzi oboma lídrami v otázke vedenia vojny.



Jeden z vojakov bojujúcich v okolí Avdijivky v Donbase pre CNN označil odvolanie Zalužného za chybu. "Je to dobrý generál. Vláda ho chce zvrhnúť, pretože im príliš nevyhovuje," povedal vojak. "Zdá sa, že Zelenského ľudia nás už dávno zapredali," dodal.