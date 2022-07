Zelenskyj: Do Ruska deportovali už takmer dva milióny Ukrajincov

Kyjev 13. júla (TASR) - Takmer dva milióny ľudí vrátane státisícov detí Rusko nútene deportovalo z Ukrajiny, odkedy Kremeľ vo februári spustil v krajine rozsiahlu vojenskú ofenzívu. V stredu to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše denník The Guardian.



"Len si predstavte toto číslo - dva milióny ľudí. Toľko ich už bolo deportovaných do Ruska," citovala Zelenského slová agentúra Ukrinform.



Zelenskyj vo videoprejave na medzinárodnej konferencii v Soule uviedol, že v tzv. filtračných táboroch na územiach dočasne okupovaných Ruskom sú zadržiavané desaťtisíce Ukrajincov vrátane mladých žien. "Som presvedčený, že všetci viete, čomu sú tam vystavované," dodal.



"Nikto v súčasnosti nebude vedieť menovať presné počty - všetci títo deportovaní ľudí sú zbavení možnosti komunikovať, odobrali im občianske preukazy, sú zastrašovaní a prevážaní do odľahlých oblastí Ruska, aby bolo pre nich čo najťažšie vrátiť sa do vlasti," povedal Zelenskyj.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu obvinil Rusko z násilnej deportácie 1,6 milióna Ukrajincov na svoje územie. Touto zámernou nezákonnou "filtračnou" operáciou chce Moskva podľa neho vyľudniť niektoré oblasti Ukrajiny. Blinken tvrdí, že ľudia z okupovaných oblastí na juhu a východe Ukrajiny sú presúvaní ďaleko do vnútrozemia Ruskej federácie. Medzi deportovanými Ukrajincami sa nachádza i 260.000 detí, z ktorých niektoré násilím odobrali rodičom a v Rusku budú určené na adopciu, dodal šéf americkej diplomacie.