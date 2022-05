Zelenskyj: Do Ruska deportovali už viac ako pol milióna Ukrajincov

Kyjev 6. mája (TASR) - Do Ruska bolo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu deportovaných viac ako pol milióna Ukrajincov. V piatok to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa správy americkej televízie CNN.



"Boli donútení tam ísť. Zobrali im doklady a komunikačné prostriedky. Posielajú ich do odľahlých regiónov tejto cudzej krajiny, aby sa tam asimilovali," povedal Zelenskyj.



Ukrajinský prezident upozornil, že počet deportovaných Ukrajincov napríklad prevyšuje počet obyvateľov Islandu.



Od začiatku ruskej invázie z 24. februára utieklo z Ukrajiny už 5.757.014 ľudí, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).