Zelenskyj: Do Ruska z Ukrajiny násilne už odvliekli pol milióna ľudí

Kyjev/Atény 2. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že z Ukrajiny bolo "do Ruska alebo na iné miesta proti svojej vôli odvlečených už pol milióna obyvateľov". TASR správu prevzala od agentúry AP, ktorá o tom informovala v pondelok.



Zelenskyj v rozhovore pre grécku štátnu stanicu ERT uviedol, že zvyšní civilisti v oceliarňach Azovstaľ v ukrajinskom meste Mariupol sa boja nastúpiť do evakuačných autobusov, pretože sa domnievajú, že ich odvezú do Ruska.



Ako pripomína AP, Organizácia Spojených národov (OSN) začala s evakuáciou civilistov zo zmieneného podniku, ktorý ruské sily obliehajú.



Podľa Zelenského ho generálny tajomník OSN António Guterres uistil, že všetky osoby budú evakuované do oblasti ovládanej ukrajinskou vládou. "Chceme tomu veriť," dodal ukrajinský líder.