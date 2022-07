Zelenskyj dohliadal na naloženie prvej lode ukrajinským obilím

Kyjev 29. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil v piatok prístav Čornomorsk na juhu Ukrajiny, aby dohliadol na naloženie prvej lode ukrajinským obilím určeným na vývoz. Oznámila to jeho kancelária. TASR správe prevzala od agentúry AFP.



"Nakladá sa prvé plavidlo, prvá loď od začiatku vojny. Je to turecké plavidlo," uviedol Zelenskyj. Prezidentská kancelária ďalej zverejnila aj zábery, na ktorých je možné vidieť, ako Zelenskyj stojí pred loďou menom Polarnet.



Vo vyhlásení úradu ukrajinského prezidenta sa ďalej uvádza, že vývoz obilia sa môže začať "v nadchádzajúcich dňoch". "Naša strana je plne pripravená," uvádza sa vo vyhlásení.



"Ministerstvo pre infraštruktúru je v priamom kontakte s tureckou stranou a s Organizáciou Spojených národov. Čakáme na ich signál, že môžeme začať," uviedol Zelenskyj.



Jeho kancelária ďalej spresnila, že vývoz obilia sa zrejme začne niekoľkými loďami, ktoré boli naložené už v čase, keď na Ukrajinu vo februári vpadli ruské vojská, čo spôsobilo, že nemohli odplávať.



Ukrajina a Rusko podpísali uplynulý piatok v Istanbule separátne dohody s OSN a Tureckom, ktoré majú umožniť vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more. Ide o prvú zásadnú dohodu, ktorú sa od začiatku vojny podarilo uzavrieť. Jej cieľom je zmierniť globálnu potravinovú krízu, ktorá ohrozuje predovšetkým chudobné krajiny.



Ukrajina, ktorá pred vojnou patrila medzi najväčších vývozcov obilia na svete, uviedla, že v rámci dohody plánuje exportovať približne 20 miliónov ton obilia v hodnote desiatich miliárd dolárov.



"Je pre nás dôležité, aby Ukrajina zostala garantom svetovej potravinovej bezpečnosti," uviedol Zelenskyj.