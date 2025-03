Zelenskyj: Dohoda o neútočení v Čiernom mori je krok správnym smerom

Kyjev 25. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok popoludní privítal dohodu o pozastavení útokov v Čiernom mori, ktorú v saudskoarabskom Rijáde na separátnych rozhovoroch vyrokovali ukrajinská, americká a ruská delegácia. Dohodu označil za "krok správnym smerom", ale kritizoval záväzok USA pomôcť Rusku s vývozom poľnohospodárskych produktov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Spojené štáty, Rusko a Ukrajina sa v utorok po separátnych rokovaniach v Rijáde dohodli na zaistení bezpečnej plavby, vylúčení použitia vojenskej sily a zabránení využívania komerčných plavidiel na vojenské účely v Čiernom mori. USA tiež pomôžu obnoviť prístup Ruska na svetový trh pri vývoze poľnohospodárskych výrobkov a hnojív, znížiť náklady na námorné poistenie a zlepšia prístup k prístavom a platobným systémom pre takéto transakcie. Strany tiež potvrdili dohodu o neútočení na energetické zariadenia.



"Je príliš skoro povedať, či to bude fungovať, ale boli to správne stretnutia, správne rozhodnutia, správne kroky. Nikto nemôže obviniť Ukrajinu, že po tomto nesmeruje k udržateľnému mieru," vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve.



Ukrajinský prezident zdôraznil, že Kyjev svoju časť dohody dodrží. Hoci Rusku nedôveruje, "urobíme svoju prácu tak aby sme implementovali dohody zo stretnutia Ukrajiny a USA", povedal Zelenskyj. Tiež dúfa, že prímerie na mori sa začne okamžite.



V prípade, že by Rusko dohodnuté podmienky porušilo, Zelenskyj bude podľa vlastných slov od amerického prezidenta Donalda Trumpa požadovať dodávky ďalších zbraní a nové sankcie voči Rusku.



Zelenskyj však kritizoval rozhodnutie Washingtonu pomôcť obnoviť prístup Ruska na svetový trh s poľnohospodárskymi výrobkami "Domnievame sa, že ide o oslabenie pozície a oslabenie sankcií, zatiaľ nepoznáme podrobnosti tohto bodu," ozrejmil.



Podľa Zelenského sa tiež ukrajinskí a americkí predstavitelia dohodli, že tretie strany, ako napríklad Turecko, by mohli dohliadať na aspekty dohodnutého prímeria.



"Toto nie je zlá vec, napríklad niekto z Európy alebo napríklad Turecko sa môže podieľať na situácii na mori a možno niekto z Blízkeho východu na situácii v energetike," povedal Zelenskyj s odkazom na dohodnuté prímerie v týchto dvoch oblastiach.