< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Dohoda o Pásme Gazy prináša nádej na mier pre Ukrajinu
Zelenskyj ocenil odhodlanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré podľa neho prispelo k uzavretiu dohody.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 13. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že dohoda o ukončení vojny v palestínskom Pásme Gazy prináša nádej aj na dosiahnutie mierového urovnania na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Na Ukrajine vítame úsilie, ktoré viedlo k dnešnému výsledku na Blízkom východe. Rukojemníci boli prepustení a vojna v Gaze sa končí. Je to skutočne mimoriadna udalosť,“ konštatoval ukrajinský prezident.
Zelenskyj ocenil odhodlanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré podľa neho prispelo k uzavretiu dohody. Zároveň sa poďakoval krajinám a osobnostiam, ktoré podľa neho „majú skutočný vplyv“ a pomohli pri sprostredkovaní mieru.
„Pracujeme na tom, aby aj pre Ukrajinu nastal deň mieru,“ dodal Zelenskyj s tým, že „ruská agresia zostáva posledným globálnym zdrojom destabilizácie“.
„Teror vždy prehráva, keď existuje dostatočne silná globálna jednota. Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú k mieru,“ uzavrel Zelenskyj.
Medzičasom sa s výzvou využiť svoj diplomatický vplyv a vyvinúť rovnaký tlak ako na Blízkom východe aj Rusko sa na Trumpa v pondelok obrátil aj nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz.
„Na Ukrajine vítame úsilie, ktoré viedlo k dnešnému výsledku na Blízkom východe. Rukojemníci boli prepustení a vojna v Gaze sa končí. Je to skutočne mimoriadna udalosť,“ konštatoval ukrajinský prezident.
Zelenskyj ocenil odhodlanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré podľa neho prispelo k uzavretiu dohody. Zároveň sa poďakoval krajinám a osobnostiam, ktoré podľa neho „majú skutočný vplyv“ a pomohli pri sprostredkovaní mieru.
„Pracujeme na tom, aby aj pre Ukrajinu nastal deň mieru,“ dodal Zelenskyj s tým, že „ruská agresia zostáva posledným globálnym zdrojom destabilizácie“.
„Teror vždy prehráva, keď existuje dostatočne silná globálna jednota. Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú k mieru,“ uzavrel Zelenskyj.
Medzičasom sa s výzvou využiť svoj diplomatický vplyv a vyvinúť rovnaký tlak ako na Blízkom východe aj Rusko sa na Trumpa v pondelok obrátil aj nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz.