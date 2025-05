Zelenskyj: Dohoda s USA o nerastných surovinách je spravodlivá

Kyjev 2. mája (TASR) — Za „skutočne vyváženú“ a spravodlivú považuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu o nerastných surovinách, ktorú jeho krajina podpísala so Spojenými štátmi. Vo štvrtok to povedal vo svojom pravidelnom večernom príhovore, informovali agentúry DPA a AFP.



Dohoda podľa Zelenského otvára cestu k modernizácii priemyslu na Ukrajine. Hovoril o nej aj na krátkom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Vatikáne, ktoré sa konalo minulú sobotu vo Vatikáne počas pohrebu pápeža Františka.



V priebehu rokovaní sa obsah dohody „výrazne zmenil“. „Teraz je to skutočne rovnocenná dohoda, ktorá vytvára príležitosť pre pomerne významné investície na Ukrajine, ako aj pre významnú modernizáciu výroby na Ukrajine a – čo je nemenej dôležité – pre modernizáciu právnej praxe v našej krajine,“ konštatoval Zelenskyj.



Zdôraznil, že dohoda nevytvára žiadny dlh. Naopak. bude vytvorený spoločný investičný fondu obnovy, ktorý bude investovať na Ukrajine a zarábať tu peniaze.



„Toto je spolupráca s Amerikou za férových podmienok, keď Ukrajina aj Spojené štáty, ktoré nám pomáhajú s našou obranou, môžu zarábať peniaze,“ uzatvoril Zelenskyj



Kyjev a Washington plánovali podpísať dohodu už vo februári. Situáciu však skomplikoval slovný konflikt medzi Trumpom, jeho viceprezidentom J. D. Vanceom a Zelenským priamo v Bielom dome týkajúci sa dlhodobých bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré mali byť súčasťou dohody.