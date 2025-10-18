< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Dohodli sme sa verejne nehovoriť o raketách dlhého doletu
O raketách Tomahawk sa bude podľa neho ďalej rokovať, ohľadom ich dodávky je „realistický“.
Autor TASR
Washington 17. októbra (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril so svojím americkými náprotivkom Donaldom Trumpom aj o dodaní rakiet dlhého doletu, dohodli sa však, že o tom zatiaľ nebudú verejne hovoriť. Zelenskyj to povedal na improvizovanej tlačovej konferencii po skončení ich stretnutia v Bielom dome, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.
„Samozrejme, hovorili sme aj o raketách dlhého doletu, ale k tomu sa nechcem vyjadrovať, pretože sme sa dohodli, že o tom nebudeme hovoriť. Spojené štáty nechcú eskaláciu, takže k tomu sa nebudem vyjadrovať,“ uviedol Zelenskyj.
O raketách Tomahawk sa bude podľa neho ďalej rokovať, ohľadom ich dodávky je „realistický“. Rusko sa bojí, že by Ukrajina by mohla tieto rakety získať, preto podniká kroky, ktoré by tomu zabránili.
„Myslím si, že Rusko sa bojí tomahawkov. Naozaj sa bojí, pretože je to silná zbraň. A vedia, čo máme, aký druh zbrane máme, chápu tú kombináciu s tomahawkami... A preto sa tejto kombinácie boja. Chápu, čo dokážeme,“ povedal Zelenskyj.
Stretnutie s Trumpom označil za „produktívne“ a poďakoval sa jemu i jeho tímu. Hovorili aj o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, protivzdušnej obrane a dronoch.
Najcitlivejšou a najzložitejšou otázkou akýchkoľvek rokovaní s Ruskom budú územia. Ukrajina chce najprv prímerie a potom rokovania, čo Trump to chápe.
Zelenskyj povedal, že je ochotný stretnúť sa s Putinom v „akejkoľvek forme“. Otvorený je bilaterálnemu aj trojstrannému stretnutiu. „Som otvorený akýmkoľvek formátom, ktoré nás môžu priblížiť k mieru, konštatoval“
Zelenskyj potvrdil, že po rozhovore s Trumpom hovoril so „strategickými partnermi“ v Európe z tzv. Koalície ochotných, ktorým sa poďakoval za podporu. Spomenul okrem iného predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, britského premiéra Keira Starmera a generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho.
Na otázku, či verí v Trumpovu schopnosť vyvíjať tlak na Putina, Zelenskyj odpovedal: „Vnímame všetky signály od Rusov, nie sú nové, ale spoliehame sa na prezidenta (Trumpa) a na jeho tlak na Putina s cieľom zastaviť túto vojnu“.
