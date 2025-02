Zelenskyj: Dohodu o nerastných surovinách by mali v USA prepracovať

Ankara 19. februára (TASR) - Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského potrebuje americký návrh dohody o ťažbe nerastných surovín na Ukrajine prepracovanie. Dohodu minulý týždeň predostrel minister financií USA. Zelenskyj ju nepovažuje za férovú, keďže jej súčasťou nie sú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa rozhovoru ukrajinského prezidenta, ktorý poskytol tureckej agentúry Anadolu.



"Povedal som: Tento dokument nie je pripravený, nepodpíšeme ho. Na tomto dokumente musíte ďalej popracovať," citovala Zelenského Anadolu. "Som vždy otvorený tomu, aby sa investovalo do našej krajiny, do našich prírodných zdrojov. Ale ak máme niečo dať, mali by sme za to niečo dostať. Myslím si, že v tom spočíva spravodlivosť," povedal prezident.



Podľa medializovaných informácií v návrhu dohody, ktorý minulý týždeň Zelenskému predstavil americký minister financií Scott Bessent, USA od Ukrajiny požadujú polovicu všetkých jej zásob nerastných surovín vrátane kovov ako lítium, titán alebo urán.



Kyjev by tieto zdroje mal Washingtonu poskytnúť výmenou za doterajšiu pomoc, ktorú distribuovala predchádzajúca administratíva prezidenta Joea Bidena. Podľa súčasného prezidenta Donalda Trumpa USA od Ukrajiny potrebujú až 500 miliárd dolárov za doterajšiu vojenskú pomoc. Portál Politico upozorňuje, že ide o omnoho väčšiu sumu ako celá doterajšia americká pomoc pre Ukrajinu. Dohoda taktiež nezahŕňala žiadne bezpečnostné záruky zo strany USA.



Zelenskyj tiež v rozhovore pre Anadolu kritizoval vylúčenie Ukrajiny z rokovaní o ukončení vojny a spochybnil legitímnosť akýchkoľvek rozhovorov bez účasti Kyjeva. Reagoval tak na utorňajšie rokovanie ruského a amerického ministra zahraničných vecí v Saudskej Arábii.



"Pozorujeme, že (ruského prezidenta Vladimira) Putina vyťahujú z politickej izolácie, ale je to ich rozhodnutie," vyhlásil. "Keď však hovoria, že toto sú naše plány na ukončenie vojny, vyvoláva to v nás otázky. Kde sme? Prečo nie sme pri rokovacom stole? Táto vojna sa odohráva na Ukrajine. Putin zabíja Ukrajincov, nie Američanov ani Európanov," vyhlásil.



Za rokovacím stolom by podľa Zelenského mali sedieť ľudia, ktorí môžu Putina zastaviť v prípade, že by chcel vojnu v budúcnosti obnoviť. "Musia nám dať skutočné a konkrétne bezpečnostné záruky, nie iba sľuby. Na takýto dialóg sme pripravení," vyhlásil.