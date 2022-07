Zelenskyj: Dokonca aj Rusko pripúšťa, že vyhráme

Kyjev 25. júla (TASR) - Aj päť mesiacov od začiatku ruskej invázie bude Ukrajina robiť všetko, čo je v jej silách, aby svojmu nepriateľovi spôsobila čo možno najväčšie škody. Vyhlásil to v noci na pondelok v pravidelnom večernom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Dokonca aj okupanti pripúšťajú, že vyhráme. Počujeme to každý deň v ich rozhovoroch, hovoria to svojim známym, keď s nimi telefonujú," uviedol Zelenskyj.



Tak ako vo väčšine svojich príhovor ukrajinský prezident znova povedal, že jeho krajina nepoľavuje. "Robíme všetko pre to, aby sme nepriateľovi spôsobili čo možno najviac škody a aby sme získali pre Ukrajinu čo možno najviac podpory," uviedol Zelenskyj.



Zároveň pripomenul nadchádzajúci sviatok – Deň ukrajinskej štátnosti 28. júla. Ide o nový sviatok a jeho zavedenie Zelenskyj oznámil vlani v auguste počas osláv nezávislosti.



Ukrajinu podľa neho teraz čaká dôležitý týždeň, keďže sviatok bude prvýkrát oslavovať uprostred "krutej vojny". "Navzdory všetkému (tento sviatok) oslávime, pretože Ukrajincov nemožno zastrašiť," vyhlásil Zelenskyj.