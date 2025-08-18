Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj dorazil do Bieleho domu, čaká ho rokovanie s Trumpom

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vítajú v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025. Zelenskyj a európski lídri sa v pondelok stretnú so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Washingtone. Rokovať budú o prímerí vo vojne na Ukrajine a summite na Aljaške, na ktorom sa Trump zišiel s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Foto: TASR/AP

Zelenskyj, oblečený v saku vojenského štýlu, sa mu poďakoval za pozvanie a za úsilie „zastaviť zabíjanie“ a ukončiť vojnu v jeho vlasti, ktorú pred viac než tromi rokmi vojensky napadlo Rusko.

Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok večer stredoeurópskeho letného času privítal v Bielom dome svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského. Ten mu na úvod stretnutia odovzdal list od svojej manželky Oleny adresovaný prvej dáme USA Melanii Trumpovej. Informovali o tom svetové agentúry, píše TASR.

Trump, sediac v Oválnej pracovni Bieleho domu vedľa Zelenského, pred novinármi vyjadril očakávanie, že pondelková schôdzka by mohla priniesť výsledky. Zelenskyj, oblečený v saku vojenského štýlu, sa mu poďakoval za pozvanie a za úsilie „zastaviť zabíjanie“ a ukončiť vojnu v jeho vlasti, ktorú pred viac než tromi rokmi vojensky napadlo Rusko.

Po spoločnom rokovaní sa americký prezident stretne aj s lídrami európskych krajín. Trump sa so Zelenským vo Washingtone naposledy stretol vo februári. Ich schôdzka, ktorá mala vyústiť do podpísania dohody o prístupe USA k nerastným surovinám na Ukrajine, však vtedy viedla k roztržke a skončila sa predčasne.
