Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. december 2025Meniny má Sláva a Slávka
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj dorazil do Varšavy, v piatok sa stretne s Nawrockim

.
Na snímke ukrajinský prezident Vladimir Zelensky. Foto: TASR/AP

Poľský prezident by mal podľa svojho hovorcu Zelenského ubezpečiť o pokračujúcej podpore pre Ukrajinu.

Autor TASR
Varšava 18. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer pricestoval do Varšavy, kde sa v piatok po prvýkrát stretne s poľským prezidentom Karolom Nawrockim. Nawrockého hovorca Rafal Leskiewicz pre rozhlasovú stanicu Radio Zet uviedol, že lídri budú diskutovať o bezpečnosti, ekonomike a historických otázkach. Okrem toho Zelenskyj navštívi aj poľský parlament. Informovala o tom agentúra PAP, píše TASR.

Poľský prezident by mal podľa svojho hovorcu Zelenského ubezpečiť o pokračujúcej podpore pre Ukrajinu. Otvorí tiež otázku prieskumných a exhumačných prác súvisiacich s poľskými obeťami Volyňského masakru, ktorá je pre obe krajiny dlhodobo citlivou témou. Prezidenti budú diskutovať aj o príspevku Poľska k obnove Ukrajiny a konkurencieschopnosti ukrajinského poľnohospodárstva.

Popoludní Zelenskyj navštívi Sejm, ktorý je dolnou komorou poľského parlamentu a stretne sa s jeho predsedom Wlodzimierzom Czarzastym. Neskôr zavíta aj do Senátu, kde bude rokovať s jeho predsedníčkou Malgorzatou Kidawou-Bloňskou
.

Neprehliadnite

Lídri na samite EÚ prebrali prípravu viacročného finančného rámca

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

Premiér:Nepodporím využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojny

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester