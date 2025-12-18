< sekcia Zahraničie
Zelenskyj dorazil do Varšavy, v piatok sa stretne s Nawrockim
Poľský prezident by mal podľa svojho hovorcu Zelenského ubezpečiť o pokračujúcej podpore pre Ukrajinu.
Autor TASR
Varšava 18. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer pricestoval do Varšavy, kde sa v piatok po prvýkrát stretne s poľským prezidentom Karolom Nawrockim. Nawrockého hovorca Rafal Leskiewicz pre rozhlasovú stanicu Radio Zet uviedol, že lídri budú diskutovať o bezpečnosti, ekonomike a historických otázkach. Okrem toho Zelenskyj navštívi aj poľský parlament. Informovala o tom agentúra PAP, píše TASR.
Poľský prezident by mal podľa svojho hovorcu Zelenského ubezpečiť o pokračujúcej podpore pre Ukrajinu. Otvorí tiež otázku prieskumných a exhumačných prác súvisiacich s poľskými obeťami Volyňského masakru, ktorá je pre obe krajiny dlhodobo citlivou témou. Prezidenti budú diskutovať aj o príspevku Poľska k obnove Ukrajiny a konkurencieschopnosti ukrajinského poľnohospodárstva.
Popoludní Zelenskyj navštívi Sejm, ktorý je dolnou komorou poľského parlamentu a stretne sa s jeho predsedom Wlodzimierzom Czarzastym. Neskôr zavíta aj do Senátu, kde bude rokovať s jeho predsedníčkou Malgorzatou Kidawou-Bloňskou
