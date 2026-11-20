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Zelenskyj dosiaľ nedostal pozvánku na summit G20 na Floride
Šéf Bieleho domu pri vstúpení do miestnosti povedal smerom k ruskému prezidentovi: „Kto je to? Je to môj priateľ,“ následne prišiel k nemu, potriasol mu rukou a poklepal ho po ramene.
Autor TASR
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Berlín/Kyjev 20. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že dosiaľ nedostal pozvanie od Spojených štátov na summit skupiny G20, ktorý sa bude konať v decembri na Floride. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Zelenskyj podľa svojich slov verí, že americký prezident Donald Trump pozve Ukrajinu ako blízkeho spojenca. „Počítame s tým,“ uviedol prezident v Berlíne, kde sa vo štvrtok stretli lídri štátov zoskupenia koalícia ochotných.
Zo strany ďalších členov skupiny G20 podľa Zelenského prišli signály, že si želajú, aby sa Ukrajina na nadchádzajúcom summite zúčastnila. „Ak ma pozvú, samozrejme budem reprezentovať svoju krajinu, svoj národ. Ak nie, tak nie,“ konštatoval.
Pozvanie na summit v americkom Miami dostal aj ruský prezident Vladimir Putin, no dosiaľ nie je jasné, či sa na ňom zúčastní. DPA informuje, že Rusko patrí medzi najväčšie ekonomiky tejto skupiny, zatiaľ čo Ukrajina nie.
Spojené štáty podľa nemeckej tlačovej agentúry dúfajú v dosiahnutie pokroku smerom k ukončeniu vojny na Ukrajine ešte pred týmto decembrovým stretnutím.
Zelenskyj vo štvrtok na otázku, či ho Trump niekedy nazval priateľom, odpovedal: „Nazval ma všelijako, veľmi rozdielnymi pomenovaniami, ale aj pozitívnymi“.
Hodiny pred stretnutím koalície ochotných sa v čínskom Šen-čene uskutočnili neplánované rokovania Trumpa a Putina. Šéf Bieleho domu pri vstúpení do miestnosti povedal smerom k ruskému prezidentovi: „Kto je to? Je to môj priateľ,“ následne prišiel k nemu, potriasol mu rukou a poklepal ho po ramene.
Trumpove vyjadrenia na adresu Zelenského sa výrazne líšia. Ukrajinského prezidenta v minulosti chválil za jeho odvahu, inokedy ho kritizoval, či označil za „diktátora bez volieb“, informuje DPA.
Zelenskyj podľa svojich slov verí, že americký prezident Donald Trump pozve Ukrajinu ako blízkeho spojenca. „Počítame s tým,“ uviedol prezident v Berlíne, kde sa vo štvrtok stretli lídri štátov zoskupenia koalícia ochotných.
Zo strany ďalších členov skupiny G20 podľa Zelenského prišli signály, že si želajú, aby sa Ukrajina na nadchádzajúcom summite zúčastnila. „Ak ma pozvú, samozrejme budem reprezentovať svoju krajinu, svoj národ. Ak nie, tak nie,“ konštatoval.
Pozvanie na summit v americkom Miami dostal aj ruský prezident Vladimir Putin, no dosiaľ nie je jasné, či sa na ňom zúčastní. DPA informuje, že Rusko patrí medzi najväčšie ekonomiky tejto skupiny, zatiaľ čo Ukrajina nie.
Spojené štáty podľa nemeckej tlačovej agentúry dúfajú v dosiahnutie pokroku smerom k ukončeniu vojny na Ukrajine ešte pred týmto decembrovým stretnutím.
Zelenskyj vo štvrtok na otázku, či ho Trump niekedy nazval priateľom, odpovedal: „Nazval ma všelijako, veľmi rozdielnymi pomenovaniami, ale aj pozitívnymi“.
Hodiny pred stretnutím koalície ochotných sa v čínskom Šen-čene uskutočnili neplánované rokovania Trumpa a Putina. Šéf Bieleho domu pri vstúpení do miestnosti povedal smerom k ruskému prezidentovi: „Kto je to? Je to môj priateľ,“ následne prišiel k nemu, potriasol mu rukou a poklepal ho po ramene.
Trumpove vyjadrenia na adresu Zelenského sa výrazne líšia. Ukrajinského prezidenta v minulosti chválil za jeho odvahu, inokedy ho kritizoval, či označil za „diktátora bez volieb“, informuje DPA.