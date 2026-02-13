< sekcia Zahraničie
Zelenskyj dostal dron vyrobený nemecko-ukrajinskou spoločnosťou
Zelenskyj v piatok spoločne s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom navštívil spoločnosť pred začiatkom Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.
Autor TASR
Mníchov 13. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v piatok v Nemecku prevzal nový dron, ktorý vyrobila spoločná nemecko-ukrajinská zbrojárska spoločnosť Quantum Frontline Industries (QFI). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a tlačovej správy QFI.
Zelenskyj v piatok spoločne s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom navštívil spoločnosť pred začiatkom Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Ukrajinský prezident si prevzal viacúčelový dron Linza 3.0.
„Týmto podporujeme Ukrajinu v jej bojoch,“ povedal Pistorius. „Ale aj my z toho máme prospech,“ konštatoval. Tento projekt bol podľa neho realizovaný „závratnou rýchlosťou“.
Ako objasňuje DPA, dron Linza nie je sám o sebe zbraňou, ale je schopný niesť náklad s hmotnosťou až dva kilogramy vrátane bômb a granátov.
Do konca roka plánuje spoločnosť dodať ukrajinskej armáde najmenej 10.000 dronov. Jeho výrobu by mali v budúcom roku rozšíriť.
Zelenskyj sa poďakoval vláde Nemecka za jej podporu Ukrajiny. „Naši ľudia si budú vymieňať poznatky, technológiu a odbornú prípravu,“ uviedol. Na sociálnej sieti X napísal, že ide o modernú ukrajinskú technológiu. „Otestované v boji. Poháňané umelou inteligenciou. Bude útočiť, bude vykonávať prieskum, chrániť našich vojakov. A tento rok 10.000 dronov vyrobených tu poputuje na Ukrajinu a posilní naše sily,“ dodal.
DPA informuje, že ďalšie spoločné podniky sa usilujú zvýšiť výrobu dronov, pričom výrobca softvéru Auterior so sídlom v Spojených štátoch a Mníchove má v spolupráci s ukrajinskou spoločnosťou Airlogix vyrobiť tisíce bezpilotných lietadiel.
Výrobca Quantum Systems poskytuje Ukrajine prieskumné drony od roku 2022. Podľa spoločnosti je v súčasnosti v prevádzke 1500 malých bezpilotných lietadiel.
Spoločný podnik vyrába drony Linza na základe licencie od ukrajinskej spoločnosti Frontline Robotics.
