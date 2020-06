Zelenskyj dostal pokutu za porušenie nariadení počas koronakrízy

Kyjev 11. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dostal od polície pokutu v prepočte 1100 eur za porušenie karanténnych opatrení. Dopustil sa ich pred týždňom pri návšteve kaviarne, ktorej vnútorné priestory mali byť na základe nariadení platných počas epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 ešte uzavreté.



Z porušenia pravidiel Zelenského usvedčila fotografia, ktorú člen jeho tímu zverejnil na Facebooku.



Je na nej Zelenskyj, ako so skupinou mužov bez rúšok či ochranných masiek sedia v kaviarni v meste Chmeľnyckyj a pijú kávu.



V tom čase, 3. júna, však mohli byť otvorené len terasy kaviarní a reštaurácií a pri jednom stole mohli sedieť najviac štyri osoby. Vnútorné priestory kaviarní a reštaurácií na Ukrajine otvorili až 5. júna.



Fotografiu Zelenského so spoločnosťou za stolom dopĺňal komentár: "Skvelá káva v Chmeľnyckom. Voňavá a chutná. Prvé kaviarne sú mimo karantény, pomaly sa zotavujeme z epidémie".



Prezident medzičasom priznal, že urobil chybu, a oznámil, že ak dostane pokutu, zaplatí ju.



On a jeho tím boli pozvaní majiteľom kaviarne. Medzi pozvanými bol aj hlavný epidemiológ Ukrajiny Viktor Ľaško, ktorý neskôr zdôvodňoval návštevu kaviarne previerkou jej pripravenosti na zmiernenie karanténnych opatrení.



Pokutu za porušenie pravidiel karantény dostal od polície nielen Zelenskyj a jeho tím, ale aj majiteľ kaviarne.