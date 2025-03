Zelenskyj dúfa v konštruktívne stretnutie s USA v Saudskej Arábii

Kyjev 8. marca (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pred utorkovým stretnutím jeho tímu vyjednávačov so zástupcami Spojených štátov opatrne optimistický. Témou stretnutia je ukončenie vojny na Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Na stole sú realistické návrhy. Kľúčom je postupovať rýchlo a efektívne," uviedol Zelenskyj v sobotu prostredníctvom sociálnej platformy X.



"Ukrajina sa túto vojnu usilovala ukončiť od jej prvej sekundy," uviedol Zelenskyj a dodal, že Ukrajina je odhodlaná byť veľmi konštruktívna.



Prípravu stretnutia potvrdil aj osobitný vyslanec Steve Witkoff. Ukrajinskú stranu bude zastupovať vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, minister zahraničných vecí Andrij Sybiha a minister obrany Rustem Umerov.



Zelenskyj tiež potvrdil, že sa v pondelok stretne so saudskoarabským korunným princom. Saudská Arábia sa skloňuje tiež v súvislosti s ďalším stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.



Ukrajinskí diplomati v Kyjeve sa podľa Zelenského stretli aj so zástupcami Spojeného kráľovstva a dodal, že intenzita diplomatického úsilia by sa mala zvýšiť.



"Ukrajina je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby sa táto vojna čo najskôr skončila spravodlivým a trvalým mierom," uviedol Zelenskyj na X.