Zelenskyj dúfa, že dohodu s USA o nerastoch podpíše už v piatok

Kyjev/Washington 26. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že by rád navštívil v piatok Washington s cieľom uzavrieť dohodu o nerastných surovinách s Donaldom Trumpom. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.



"Veľmi si želám túto návštevu," povedal v stredu Zelenskyj novinárom. "Toto je len začiatok, rámec, môže to byť veľký úspech. Bude to závisieť od nášho rozhovoru s prezidentom Trumpom," dodal.



Ukrajinský prezident uviedol, že príjmy z dohody budú uložené vo fonde, ktorý bude patriť obom krajinám. Ukrajina podľa neho nebude "dlžníkom" za pomoc, ktorú jej USA poskytli počas predošlej vlády Joa Bidena. "Bolo by to voči nám nespravodlivé," doplnil Zelenskyj.



Trumpa sa plánuje spýtať, či Washington pomoc pre Ukrajinu zastaví úplne a ak áno, či Kyjev od USA bude aj naďalej môcť nakupovať zbrane.



Ukrajina podľa Zelenského najprv potrebuje vedieť, aký je postoj Spojených štátov k jej ďalšej vojenskej podpore. "Táto dohoda môže byť súčasťou budúcich bezpečnostných záruk, ale chcem pochopiť širšiu víziu. Čo čaká Ukrajinu?" zdôraznil.



Agentúra Reuters informovala, že verzia dohody, do ktorej jej zdroje nahliadli v utorok, niesla názov "Bilaterálna dohoda stanovujúca podmienky pre investičný fond na obnovu". Podľa agentúry by túto verziu mal ukrajinský parlament v Kyjeve schvaľovať neskôr v stredu.



V utorok večer AFP informovala, že Ukrajina odsúhlasila dohodu, podľa ktorej by obe strany spolu ťažili nerastné bohatstvo Ukrajiny a príjmy by smerovali do spoločného fondu. Návrh údajne zahŕňal aj isté bezpečnostné záruky pre Kyjev a Washington z dohody tiež vyškrtol všetky ustanovenia nevýhodné pre Ukrajinu.



Trump požadoval, aby mu Ukrajina poskytla prístup k svojim nerastným surovinám ako kompenzáciu za vojnovú pomoc, ktorú jej Washington poskytol počas trojročného konfliktu s Ruskom.