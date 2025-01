Zelenskyj dúfa, že na mierových rozhovoroch budú aj Európa a USA

Kyjev 25. januára (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dúfa, že Európa a Spojené štáty sa zapoja do prípadných rozhovorov o ukončení vojny jeho krajiny s Ruskom. Spojenci by podľa neho mali stanoviť, v akom formáte budú tieto rokovania prebiehať, pričom účasť Kyjeva je nevyhnutná pre úspech. Povedal to v sobotu novinárom, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.



"Pokiaľ ide o usporiadanie rozhovorov: Ukrajina, skutočne dúfam, že tam bude Ukrajina, Amerika, Európa a Rusi," uviedol Zelenskyj. "Veľmi by som si želal, aby sa zúčastnila Európa, pretože budeme členom Európskej únie."



Ukrajinský líder je podľa vlastných slov tiež presvedčený, že vojnu by mohol ukončiť nový prezident USA Donald Trump, avšak len vtedy, ak do rozhovorov zapojí Ukrajinu. "Inak to nebude fungovať. Pretože Rusko nechce ukončiť túto vojnu, zatiaľ čo Ukrajina ju chce ukončiť," vyhlásil.



Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou v Kyjeve okrem toho oznámil, že Ukrajina je pripravená poskytnúť Moldavsku uhlie pre jeho hlavnú elektráreň, ktorá sa nachádza v odštiepeneckom regióne Podnestersko. Ten mimoriadne zasiahla energetická kríza, ktorá v krajine vypukla po zastavení prepravy ruského zemného plynu cez Ukrajinu začiatkom roka.



"Ak im dáme uhlie, sme ochotní hovoriť o nízkej cene, dokonca zadarmo," povedal Zelenskyj s tým, že stabilita susedného Moldavska je aj v záujme Ukrajiny.



Sanduová pred novinármi vyhlásila, že energetickú krízu v jej krajine zosnovalo Rusko, pričom najviac zasiahla ľudí v Podnestersku, ktorých "drží tri desaťročia ako rukojemníkov neústavný režim podporovaný Ruskom". Podľa moldavskej prezidentky je to súčasť stratégie Moskvy rozosievať chaos v jej krajine a pomôcť nástupu proruskej vlády po tohtoročných voľbách.