Zelenskyj dúfa, že Ukrajina uzavrie ďalšie bezpečnostné dohody

Kyjev 15. januára (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyjadril nádej, že Ukrajine sa podarí aj s inými krajinami uzavrieť podobné bezpečnostné dohody, ako uzavrela tento týždeň s Britániou. Informovala o tom agentúra DPA.



Dohoda o bezpečnostnej spolupráci s Britániu dodáva Ukrajine sebadôveru, zatiaľ čo sa bráni proti invázii Ruska. Zároveň "fixuje našu silnú bezpečnostnú pozíciu, kým Ukrajina nevstúpi do NATO," uviedol Zelenskyj na Facebooku.



"Budeme pokračovať v spolupráci s ďalšími partnermi, aby sme zabezpečili rozvoj našej bezpečnosti," uviedol Zelenskyj. "Krok za krokom robíme Ukrajinu silnejšou," dodal.



Bezpečnostnú dohodu podpísal so Zelenským v piatok britský premiér Rishi Sunak počas návštevy Kyjeva. Londýn sa v nej zaväzuje, že Ukrajinu bude podporovať nielen teraz, ale aj v budúcnosti v prípade ďalšieho konfliktu s Ruskom. Podľa dohody by mala Británia poskytnúť Ukrajine rýchlu a dlhodobú vojenskú pomoc, ktorá však nezahŕňa vyslanie britských vojakov.