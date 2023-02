Zelenskyj dúfa, že vojna tento rok skončí

Varšava 21. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok poďakoval americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi aj celým Spojeným štátom za ich vodcovskú úlohu "pri mobilizácii sveta na podporu slobody", ako aj za ich "životne dôležitú pomoc Ukrajine". Zelenskyj takto na Twitteri reagoval na prejav, ktorý Biden bezprostredne predtým predniesol vo Varšave, informuje TASR.



"Smerujeme k spoločnému víťazstvu a musíme ho zabezpečiť už tento rok!" napísal Zelenskyj, zdôrazňujúc tak podľa stanice Sky News vieru Ukrajiny v to, že sa vojna môže rýchlo skončiť.



"Kyjev sa stále drží a hrdo odoláva a čo je najdôležitejšie, zostal slobodným," povedal Biden v zmienenom prejave na margo rok trvajúcej ruskej invázie. Prejav predniesol davu zhromaždenému pred kráľovským hradom vo Varšave, do ktorej prišiel deň po svojej neohlásenej návšteve ukrajinského hlavného mesta Kyjev.



Biden sa počas svojej pondelňajšej neohlásenej návštevy Kyjeva stretol s Zelenským a oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov dolárov, vrátane munície pre salvové raketomety HIMARS, ktoré USA poskytli Ukrajine už predtým.



Hoci Západ deklaruje, že bude Ukrajinu v boji proti Rusku podporovať, dokým to bude potrebné, Ukrajinci podľa Sky News dúfajú, že vojna nebude zdĺhavou a že sa im dostane dostatočnej podpory na to, aby ruské sily zo svojho územia vyhnali čo najskôr.