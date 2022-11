Zelenskyj: Elektrická sieť Ukrajiny poškodená útokmi je nestabilná

Kyjev 22. novembra (TASR) - Elektrická sieť Ukrajiny, ktorá je poškodená v dôsledku útokov ruských síl, je naďalej nestabilná. Povedal to v pondelok večer vo videoprejave ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že v krajine počas dňa nedochádzalo len k plánovaným vypnutiam prúdu, ale aj k nečakaným výpadkom. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Zelenskyj konštatoval, že spotreba elektriny presahuje jej produkciu. "Dnes večer je situácia mimoriadne ťažká v Kyjeve a jeho okolí, ako aj v (mestách) Vinnycia, Sumy, Ternopiľ, Čerkasy, Odesa a niekoľkých ďalších mestách a okresoch," povedal. Apeloval na regionálne a komunálne úrady, aby občanov i naďalej motivovali k šetreniu energií. Takéto opatrenie je podľa jeho slov nutné aj vo verejných priestoroch.



"Systémové škody spôsobované nášmu energetickému sektoru útokmi ruských teroristov sú tak veľké, že všetci naši občania a spoločnosti, by mali byť veľmi šetrné a spotrebu (elektriny) by si mali rozdeliť na hodiny počas dňa," uviedol Zelenskyj.



Ukrajinci musia podľa slov šéfa energetickej spoločnosti Jasno Sergeja Kovalenka počítať s výpadkami prúdu najmenej do konca marca. Ako napísal Kovalenko v pondelok na sociálnej sieti Facebook, technici robia čo je v ich silách, aby opravili škody na rozvodnej sieti predtým, než udrie tuhá zima.



Ruské sily ničia cielenými raketovými útokmi energetický systém Ukrajiny od polovice októbra, pripomína DPA. Vicepremiérka Iryna Vereščuková aj z tohto dôvodu už minulý mesiac odporučila utečencom z Ukrajiny, aby sa do vlasti nevracali skôr než budúci rok na jar.