Zelenskyj ešte neskončil so zmenami na vládnych postoch

Kyjev 1. februára (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že s výmenami vysoko postavených úradníkov ešte neskončil. Avizoval, že každému, kto nespĺňa požiadavky štátu a spoločnosti, hrozí prepustenie, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Zelenskyj minulý týždeň reagoval na správy o korupcii v radoch vládnych úradníkov odvolaním viac ako desiatky funkcionárov, vrátane námestníka ministra obvineného z prijatia úplatku a ďalšieho, ktorý bol zapletený do nákupov potravín pre armádu za nadhodnotené ceny.



Zelenskyj upozornil, že bude uplatňovať nulovú toleranciu voči pochybeniam alebo zlému riadeniu.



"Momentálne sme uprostred útlmu, pokiaľ ide o (personálne) zmeny na postoch. To však neznamená, že všetky potrebné kroky už boli prijaté," povedal Zelenskyj vo svojom videopríhovore zverejnenom na sociálnych sieťach v noci na stredu.



V prezidentských voľbách v roku 2019 bol Zelenskyj zvolený s veľkým náskokom aj na základe sľubov, že zmení spôsob riadenia a potlačí korupciu, ktorá je na Ukrajine dlhodobým problémom, píše Reuters.



Prezident avizoval, že jeho administratíva plánuje pristúpiť k ďalším zmenám, ktoré budú súčasťou snáh o napredovanie v rokovaniach o členstve Ukrajiny v Európskej únii.



"Je veľmi dôležité, že na Ukrajine pripravujeme nové reformy," povedal. "Sú to reformy, ktoré v mnohých aspektoch zmenia realitu v sociálnej, právnej a politickej oblasti tým, že sa stanú humánnejšími, transparentnejšími a efektívnejšími."