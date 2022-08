Zelenskyj: EÚ by nemala byť „supermarketom“ pre bohatých Rusov

Kyjev 13. augusta (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok znova vyzval štáty Európskej únie, aby zakázali vydávanie víz ruským občanom. Podľa jeho slov by tak mali zabrániť tomu, že sa EÚ stane "supermarketom" otvoreným pre všetkých s dostatkom financií na vstup. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore uviedol, že jeho návrh sa netýka Rusov, ktorí potrebujú pomoc po tom, ako riskovali slobodu alebo život odporom voči politike prezidenta Vladimira Putina.



"Musia existovať záruky, že ruskí vrahovia alebo komplici štátneho terorizmu nebudú využívať schengenské víza," vyhlásil Zelenskyj. "Nesmieme zničiť samotnú myšlienku Európy – naše spoločné európske hodnoty. Európa sa nesmie premeniť na supermarket, kde nie je dôležité, kto vstúpi, a kde ide najmä o to, že ľudia jednoducho zaplatia za svoj tovar."



Zelenskyj apeloval na zákaz vydávania víz tento týždeň aj v rozhovore pre denník Washington Post, v ktorom povedal, že Rusi by mali žiť vo vlastnom svete, pokým nezmenia svoju filozofiu, pripomína Reuters.



Ukrajinský líder zatiaľ pre svoju výzvu nezískal podporu veľkých krajín Únie. V novom príhovore sa však poďakoval za podporu v tejto veci pobaltským štátom a Českej republike, ktorá v súčasnosti predsedá Rade EÚ. Za takýto návrh sa vyslovilo aj Fínsko.



Hovorca Kremľa tento týždeň apel Zelenského odsúdil s tým, že "akýkoľvek pokus izolovať Rusov alebo Rusko je proces, ktorý nemá perspektívu".