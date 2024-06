Zelenskyj: Európa je silnejšia ako zlo, čo sa ju odvážilo ohrozovať

Paríž 7. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyjadril nádej, že summit o nastolení mieru na Ukrajine, ktorý sa bude na budúci víkend konať vo Švajčiarsku, by mohol urýchliť spravodlivé ukončenie konfliktu, informuje TASR.



V prejave k poslancom francúzskeho parlamentu Zelenskyj v piatok v Paríži vyhlásil, že mierový summit by sa mohol stať formátom, ktorý by priblížil spravodlivý koniec tejto vojny. Dodal, že je vďačný za to, čo Francúzsko pre Ukrajinu robí, a uznal, že takejto pomoci je veľa.



"Ďakujem, že ste po našom boku pri obrane života," vyhlásil Zelenskyj. Upozornil však, že pre spravodlivý mier je potrebné urobiť viac.



Zelenskyj, ktorý sa vo Francúzsku zúčastnil aj na spomienkových podujatiach k 80. výročiu vylodenia spojencov v Normandii, v príhovore upozornil, že "žijeme v dobe, keď Európa už nie je kontinentom mieru... a keď sa do Európy vracia nacizmus".



Podľa Zelenského má "bitka o Ukrajinu" teraz pre Európu rovnaký existenčný význam ako bitky, ktoré vyhrali predchádzajúce generácie Európanov. Zdôraznil, že "nemáme právo prehrať".



"Vaše bojové letectvo, vaše stíhačky dokážu, že Európa je silnejšia ako zlo, ktoré sa ju odvážilo ohroziť. Môžeme dokázať silu nášho spojenectva," uviedol Zelenskyj, ktorý vzdal hold francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, že "v rozhodujúcej chvíli nenechal Európu bez lídra."



S odkazom na mierový summit pre Ukrajinu, ktorý sa bude vo Švajčiarsku konať na budú víkend, Zelenskyj na záver svojho prejavu pripomenul, že "do týždňa nastane náš Deň D".



Ukrajinskému prezidentovi pri príchode do rokovacej sály Národného zhromaždenia i počas prejavu poslanci dlho tlieskali. Veľká časť rokovacej sály však zostala prázdna, viacerí poslanci totiž ešte agitujú pred eurovoľbami, ktoré sa konajú v nedeľu.



Predsedníčka Národného zhromaždenia Yaël Braun-Pivetová vo svojom príhovore vyzdvihla odvahu a nezlomnosť Ukrajincov pri obrane svojej krajiny a ubezpečila, že Francúzsko a jeho Národné zhromaždenie sú na strane Ukrajiny.



Ukrajinského prezidenta v piatok popoludní v Elyzejskom paláci v Paríži prijme francúzsky prezident Emmanuel Macron. Podľa agentúry AFP sa očakáva, že Macron na ňom oficiálne oznámi ďalší balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu.