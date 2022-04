Zelenskyj: Európa musí konať skôr, ako Rusko zaútočí na iné krajiny

Kyjev 13. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu Európu, aby prijala viac opatrení proti Rusku, a varoval, že "buď zastavíme Rusko, alebo stratíme celú východnú Európu". Informovala o tom agentúra AFP.



"Ak bude Európa strácať čas, Rusko ho využije na rozšírenie vojnovej zóny do ďalších krajín," upozornil Zelenskyj v prejave k poslancom estónskeho parlamentu.



"Pri schvaľovaní nového veľmi dôležitého balíka sankcií voči Ruskej federácii vás vyzývam, aby ste obhajovali potrebu úplného zablokovania všetkých ruských bánk a nielen ich časti. Vyzývam vás, aby ste do sankcií konečne zahrnuli aj ropu," dodal s tým, že embargo treba uvaliť na úrovni celej Európskej únie.



Vysvetlil, že sankcie sú jediným nástrojom, ktorý môže prinútiť Ruskú federáciu k mieru.



Vo svojom prejave Zelenskyj obvinil Rusko z používania fosforových bômb na Ukrajine a označil to za teror voči civilnému obyvateľstvu. Agentúra Reuters, ktorá o tom informovala, upozornila, že Zelenského obvinenie týkajúce sa fosforových bômb nie je možné nezávisle overiť.



Zelenskyj ďalej uviedol, že je potrebné nájsť nástroje, ktoré prinútia Rusko, aby prestalo s nútenými deportáciami ľudí z Ukrajiny.



Vo svojom prejave k estónskym poslancom Zelenskyj zopakoval svoju žiadosť, aby Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny EÚ.