< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Európa sa zúčastní na ďalších rokovaniach Ukrajiny a Ruska
Podľa ukrajinského prezidenta sa americkými vyjednávačom podarilo dosiahnuť pokrok v súvislosti s účasťou európskych zástupcov na rokovaniach.
Autor TASR
Dublin 13. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer po rokovaní s americkými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom potvrdil, že zástupcovia Európy sa zúčastnia na ďalších rokovaniach o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré sprostredkujú USA. Kushner zdôraznil, že dohodu ukončení vojny na Ukrajine nie je možné dosiahnuť bez toho, aby bola Európa zastúpená na rokovaniach. Podľa Zelenského tiež bola dohodnutá doteraz najväčšia výmena vojnových zajatcov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a írskej televízie RTÉ.
Zelenskyj, Kushner a Witkoff sa vo štvrtok večer stretli na vojenskej základni Casement Aerodrome neďaleko Dublinu. Americkí vyslanci tam pricestovali priamo z Moskvy, kde popoludní rokovali s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom, aby Zelenského informovali o výsledkoch stretnutia.
Podľa ukrajinského prezidenta sa americkými vyjednávačom podarilo dosiahnuť pokrok v súvislosti s účasťou európskych zástupcov na rokovaniach. „Nabudúce, budúci týždeň, bude Európa prítomná na rokovaniach,“ povedal. „Bude tam vyjednávací tím, ktorý nebude len sledovať dianie ani konať samostatne, ale bude mať slovo. To je pre nás dôležité, pretože vojna prebieha v Európe a my budeme v budúcnosti členom EÚ, preto je to veľmi dôležité,“ vyhlásil ukrajinský prezident počas krátkeho brífingu.
Kushner označil prítomnosť zástupcov Európy na rokovaniach za nutnú. „Túto dohodu nemôžeme uzavrieť bez toho, aby pri rokovacom stole sedeli aj Európania,“ povedal.
Witkoff už bezprostredne po skončení rokovania s Putinom informoval, že na ďalších rokovaniach sa zúčastnia aj predstavitelia európskych krajín. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov však následne povedal, že Európania sa snažia „všemožne zapojiť“ do mierových rozhovorov, avšak „všetky kroky krajín EÚ svedčia o túžbe, aby vojna pokračovala“.
Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkované USA doteraz prebiehali v trojstrannom formáte. Európski predstavitelia boli prítomní v Abú Zabí, kde sa v utorok a stredu stretli delegácie Moskvy, Kyjeva a Washingtonu, avšak na trojstranných rokovaniach sa priamo nezúčastnili.
Zelenskyj, Kushner a Witkoff sa vo štvrtok večer stretli na vojenskej základni Casement Aerodrome neďaleko Dublinu. Americkí vyslanci tam pricestovali priamo z Moskvy, kde popoludní rokovali s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom, aby Zelenského informovali o výsledkoch stretnutia.
Podľa ukrajinského prezidenta sa americkými vyjednávačom podarilo dosiahnuť pokrok v súvislosti s účasťou európskych zástupcov na rokovaniach. „Nabudúce, budúci týždeň, bude Európa prítomná na rokovaniach,“ povedal. „Bude tam vyjednávací tím, ktorý nebude len sledovať dianie ani konať samostatne, ale bude mať slovo. To je pre nás dôležité, pretože vojna prebieha v Európe a my budeme v budúcnosti členom EÚ, preto je to veľmi dôležité,“ vyhlásil ukrajinský prezident počas krátkeho brífingu.
Kushner označil prítomnosť zástupcov Európy na rokovaniach za nutnú. „Túto dohodu nemôžeme uzavrieť bez toho, aby pri rokovacom stole sedeli aj Európania,“ povedal.
Witkoff už bezprostredne po skončení rokovania s Putinom informoval, že na ďalších rokovaniach sa zúčastnia aj predstavitelia európskych krajín. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov však následne povedal, že Európania sa snažia „všemožne zapojiť“ do mierových rozhovorov, avšak „všetky kroky krajín EÚ svedčia o túžbe, aby vojna pokračovala“.
Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkované USA doteraz prebiehali v trojstrannom formáte. Európski predstavitelia boli prítomní v Abú Zabí, kde sa v utorok a stredu stretli delegácie Moskvy, Kyjeva a Washingtonu, avšak na trojstranných rokovaniach sa priamo nezúčastnili.