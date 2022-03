Zelenskyj Európanom: Vyjdite do ulíc, podporte Ukrajinu v jej boji

Kyjev 4. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval európske krajiny, aby nezostávali ticho a vyšli do ulíc na podporu Ukrajiny v jej boji proti ruskej invázii.



"Vyjdite do ulíc, podporujte naše úsilie a podporujte náš boj," povedal Zelenskyj vo videoprejave, ktorý v piatok večer sprostredkovali viaceré európske médiá i sociálne siete.



Zelenskyj povedal, že "ak nevydrží Ukrajina, nevydrží celá Európa, ak padneme my, vy padnete tiež", dodal. "Prosím, nezostávajte potichu, nezatvárajte oči, poďte a podporujte Ukrajinu, ako len môžete," povedal.



"Ak vyhráme, a som si istý, že vyhráme, bude to víťazstvo pre celý demokratický svet, bude to víťazstvo našej slobody, bude to víťazstvo svetla nad temnotou, slobody nad otroctvom," dodal ukrajinský prezident.



Zelenskyj si uctil chvíľou ticha tých, ktorí položili svoj život v boji za svoju krajinu - vojakov, hasičov, pilotov a ďalších, ktorí vykonali "hrdinské činy v rôznych oblastiach života", ako aj civilistov, ktorí zomreli počas bojov.