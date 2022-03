Zelenskyj: Existuje reálna hrozba, že Rusi použijú chemické zbrane

Brusel 24. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok upozornil, že existuje reálna hrozba použitia chemických zbraní zo strany Ruska na Ukrajine. Na summite skupiny G7 prostredníctvom videohovoru odkázal, že Moskva už použila fosforové bomby proti civilistom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zelenskyj vyzval lídrov skupiny G7 na "totálne embargo" pri obchodovaní s Ruskom. Ruské banky by podľa jeho slov mali byť "úplne odstrihnuté od globálneho systému" a zmrazené ruské aktíva by sa mali použiť na opravu zničených ukrajinských miest.



Ukrajinský prezident tiež žiadal, aby svetoví lídri Rusku v čase vojny zabránili používať navigačný systém GPS.



Zelenskyj upozornil, že vojna na Ukrajine môže viesť ku globálnemu nedostatku potravín. Dodal, že základné produkty by vplyvom konfliktu mohli chýbať v krajinách Ázie, Afriky, ale aj Európy.



Ukrajina je významným svetovým exportérom pšenice a kukurice, uviedla AFP.