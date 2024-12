Zelenskyj: Fico ponúkanú kompenzáciu za stratu tranzitu plynu odmietol

Dnes som dostal množstvo otázok od novinárov ohľadom Ficovej cesty do Moskvy. V skutočnosti po našej diskusii v Bruseli za prítomnosti všetkých lídrov Európy nič už neprekvapuje.



Kyjev 24. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi ponúkol kompenzáciu za stratu tranzitu ruského plynu, ktorú ten však odmietol. Zelenskyj to napísal v pondelok neskoro večer na platforme X a príspevok zverejnil v angličtine aj slovenčine, informuje TASR." napísal v anglickom príspevku Zelenskyj. Dodal, že každý v Európe rozumie tomu, prečo to tak je.Ukrajinský prezident tiež uviedol, že kým Ukrajinci bojujú o svoje životy, "Tieňové dohody s Putinom podľa slov Zelenského znamenajú buď obchodovanie so štátnymi záujmami alebo snahu o vlastné obohatenie sa.Zelenskyj cestu slovenského premiéra do Ruska kritizoval v pondelok aj v skoršom príspevku na X, zverejnenom taktiež aj v slovenčine. Uviedol, že Fico "Fico sa v nedeľu pracovne stretol v Moskve s Putinom, s ktorým podľa vlastného vyjadrenia hovoril o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia konfliktu, ako aj bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Ruska. Ako dodal, slovensko-ruské vzťahy chce štandardizovať. Stretnutie s ruským prezidentom označil za reakciu na Zelenského a jeho postoj, že je proti tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu na slovenské územie. So Zelenským sa Fico stretol vo štvrtok na summite EÚ v Bruseli, pripomína TASR.Návšteva slovenského premiéra v Moskve nebola vopred verejne oznámená. Informácia do médií prenikla po tom, ako o tejto ceste Fica hovoril v sobotu srbský prezident Aleksandar Vučič v rozhovore pre srbskú televíziu Happy. Podľa jeho vtedajších informácií však k ceste malo dôjsť až v pondelok.